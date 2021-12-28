Зеленський підписав указ про передачу готелю "Україна" Мінінфраструктури

Відповідний указ №677/2021 розміщено на сайті ОПУ.

"Погодитися із пропозицією Міністерства інфраструктури України та Державного управління справами щодо передачі державного підприємства "Готель "Україна" (м. Київ, вул. Інститутська, 4), що перебуває в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури України", - зазначено в тексті указу.

Зеленський постановив Кабміну та Держуправлінню справами забезпечити передання в установленому порядку готелю "Україна" з управління Державного управління справами до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Нагадаємо, у грудні Мінінфраструктури України підписало меморандум про взаєморозуміння з катарським інвестором Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L з метою залучення інвестицій, розвитку туристичної та готельної інфраструктури. Зокрема, йдеться про інвестиції в модернізацію ДП "Готель Україна".

Готель "Україна" розташований на вул. Інститутській, 4. Побудований у 1961 році. Спочатку готель називався "Москва". Готель перейменували у 2001 році з нагоди 10-річчя незалежності України.

Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (ARTIC) - одна з провідних світових міжнародних готельних груп. Поточний інвестиційний портфель компанії містить 34 відомі та знакові об'єкти.