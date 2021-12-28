Зеленський підписав указ про передачу готелю "Україна" Мінінфраструктури
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу державного підприємства "Готель Україна" в Києві, яке перебуває в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури України
Відповідний указ №677/2021 розміщено на сайті ОПУ.
"Погодитися із пропозицією Міністерства інфраструктури України та Державного управління справами щодо передачі державного підприємства "Готель "Україна" (м. Київ, вул. Інститутська, 4), що перебуває в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури України", - зазначено в тексті указу.
Зеленський постановив Кабміну та Держуправлінню справами забезпечити передання в установленому порядку готелю "Україна" з управління Державного управління справами до сфери управління Міністерства інфраструктури України.
Нагадаємо, у грудні Мінінфраструктури України підписало меморандум про взаєморозуміння з катарським інвестором Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L з метою залучення інвестицій, розвитку туристичної та готельної інфраструктури. Зокрема, йдеться про інвестиції в модернізацію ДП "Готель Україна".
Готель "Україна" розташований на вул. Інститутській, 4. Побудований у 1961 році. Спочатку готель називався "Москва". Готель перейменували у 2001 році з нагоди 10-річчя незалежності України.
Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (ARTIC) - одна з провідних світових міжнародних готельних груп. Поточний інвестиційний портфель компанії містить 34 відомі та знакові об'єкти.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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