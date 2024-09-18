Готель "Україна" у центрі Києва продали з аукціону за 2,5 млрд грн
Великий державний готель "Україна", що у центрі Києва, 18 вересня продали з аукціону за 2,5 мільярда гривень. Торги вперше відбувалися онлайн у системі "Прозорро.Продажі"
Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна (ФДМУ).
Зазначається, що за право власності за готель на Майдані Незалежності змагалися 3 учасники. Вартість об’єкта приватизації зросла зі стартових 1,048 млрд грн до фінальних 2,512 млрд грн.
У результаті переможцем аукціону стало ТОВ "ОЛА ФАЙН" зі статутним капіталом 768 тисяч грн. Єдиним акціонером компанії є інвестиційний фонд "АРС КЕПІТАЛ", а кінцевим власником Максим Кріппа - громадянин України, який зареєстрований в ОАЕ.
ТОВ "ОЛА ФАЙН" вже володіє в Києві великим об’єктом нерухомості - бізнес-центром "Парус".
А у 2020 році Кріппа купив у Фонду держмайна України готель "Дніпро" на вулиці Хрещатик у Києві, у 2023 році - заміський комплекс із віллою, кількома гостьовими будиночками, спа-центром, рестораном і готелем на території в Конча-Заспі у Фонду гарантування вкладів.
У Фонді держмайна наголосили, що переможець торгів має 30 робочих днів для сплати запропонованої вартості лота.
Далі він зобов’язаний виконувати всі встановлені умови приватизації: погасити борги із заробітної плати, перед бюджетом, погасити кредиторські заборгованості, забезпечити соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства, не звільняти працівників готелю протягом шести місяців, зберегти основний вид діяльності підприємства.
Кошти від приватизації спрямовують до державного бюджету, а від продажу санкційних активів - у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.
- У квітні Кабмін вирішив включити державне підприємство "Готель Україна" до переліку об'єктів великої приватизації державної власності.
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