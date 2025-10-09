Інфляція нікуди не зникне: що радить економіст Длігач українцям
Інфляція в Україні зберігається на високому рівні й, імовірно, залишиться такою і в наступному році. У таких умовах українцям радять інвестувати у здоров’я, уникати зайвих витрат на імпортні товари та не робити харчових запасів
Про це в ефірі Еспресо сказав доктор економічних наук, професор, засновник та CEO групи компаній Advanter Group, голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України Андрій Длігач.
"Сезонний фактор впливає на уповільнення інфляції, хоча вона залишається високою і, ймовірно, такою залишиться й наступного року. Тому передусім людям варто не забувати вчасно проходити медичні огляди й інвестувати у власне здоров'я, адже такі сервіси точно дорожчатимуть", - зазначив Длігач.
За словами доктора економічних наук, робити запаси харчових продуктів - недоцільно, натомість скорочення споживання імпортних товарів було б для українців корисним -як для власного бюджету, так і в інтересах держави.
"На жаль, імпорт споживчих товарів наразі суттєво зростає", - додав він.
- У вересні в Україні знизились ціни на харчові продукти та безалкогольні напої, водночас деякі з продуктів нашого щоденного раціону продовжили дорожчати.
Біла Церква
