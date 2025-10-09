В Україні подорожчала освіта, зате подешевшали харчі: як змінились ціни у вересні

Про це свідчать дані Держстату.

"Інфляція на споживчому ринку у вересні 2025 р. порівняно із серпнем становила 0,3%, із вереснем 2024 – 11,9%. Базова інфляція у вересні 2025 р. порівняно із серпнем становила 1,3%, із вереснем 2024 – 11,0%", – йдеться в експрес-випуску Держстату.

Як змінились ціни на харчі за вересень

За даними Держстату, на споживчому ринку у вересні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше (на 11,8% та 10,6%)

подешевшали фрукти та овочі, що є характерним для вересня, коли триває активний збір урожаю. На 2,9–1,3% знизилися ціни на яйця, цукор і рис. Однак якщо порівнювати з вереснем минулого року, то ціни на яйця на 50,9% зросли.

За місяць найбільше подорожчала соняшникова олія (на 2,1%). Порівняно з вереснем 2024 вона коштує на 28,1%. Риба та продукти з риби подорожчали на 1,8% за місяць та на 15,6% за рік, м’ясо та м’ясопродукти на 1,2,% та 21,6% відповідно. Продовжили дорожчати також усі молокопродукти. Зокрема, молоко зросло в ціні на 0,4% за місяць та на 17,1% за рік, масло на 0,7% за місяць та на 23,3% за рік.

Безалкогольні напої подорожчали на 0,9% за місяць та на 19,2% за рік.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2% за місяць та 19% на рік. ,

Як змінились ціни на послуги

За місяць одяг і взуття в Україні подорожчали на 8,2%, зокрема, одяг – на 9,1%, взуття – на 7,3%. Утім, це все одно дешевше, ніж у вересні минулого року на 5,3%.

З початком навчального року в Україні подорожчала освіта – 12,4%, порівняно з серпнем та на 14,4% порівняно з вереснем минулого року. Найбільше подорожчала вища освіта – на 16,8% за місяць. Середня виросла в ціні – на 8,5%.

Житловокомунальні послуги та енергоносії за місяць подорожчали на 0,2% та на 2,3% за рік. Зокрема, за даними офіційної статистики ремонт та утримання житла зросли на 0,5% за місяць та на 3,4% за рік. Натомість послуги з управління багатоквартирними будинками за місяць подешевшали на 0,1%, але за рік подорожчали на 12,5%.

Охорона здоров’я за місяць подорожчала на 0,8% та за рік на 11,1%.

Транспорт за місяць зріс у ціні на 0,2%, а за рік на 5,8%. При цьому пальне та мастила у вересні навіть подешевшали на 0,2%. Зв’язок також у вересні дещо подешевшав (на 0,1%), натомість за рік подорожчання становить 17,1%.