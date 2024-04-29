"Італія може повністю обійтися без російського газу": міністр енергетики про нові санкції
Італія не буде проти заборони на скраплений природний газ з Росії, яка може стати частиною нового пакету санкцій Євросоюзу
Про це заявив міністр енергетики Жільберто Пічетто Фратін, передає Politico.
"Італія зараз в такому стані, що може навіть повністю обійтися без російського газу", - сказав Фратін.
За офіційними даними, минулого року постачання з Росії становили менш як 5% від загального обсягу імпорту газу в Італії - у 2020 році ця цифра сягала 43%.
Міністр сказав, що його країна диверсифікувала постачання достатньо, щоб бути спокійними.
"Італія не має жодних причин виступати проти процесу нових санкцій", - наголосив він.
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