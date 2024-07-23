Кабмін схвалив Стратегію продовольчої безпеки України до 2027 року
Кабінет міністрів України у вівторок, 23 липня, схвалив Стратегію продовольчої безпеки України на період до 2027 року
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він наголосив на трьох ключових цілях даної стратегії, зокрема стимулювати розвиток аграрного виробництва й наповнити продовольчий ринок та забезпечити доступність продовольства для усіх груп населення.
Ще одним пунктом є посилення безпекової складової й усунення загрози. Це, зокрема, стосується формування держрезерву, відновлення товарних ланцюгів, розмінування сільгоспземель, адаптації до змін клімату тощо.
- Україна додатково потребує 4,5 млн працівників для забезпечення щорічного зростання ВВП до 2030 року на 7%.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.74
- EUR Купівля 44.82Продаж 45.62
- Актуальне
- Важливе