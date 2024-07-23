Кабмін схвалив Стратегію продовольчої безпеки України до 2027 року

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він наголосив на трьох ключових цілях даної стратегії, зокрема стимулювати розвиток аграрного виробництва й наповнити продовольчий ринок та забезпечити доступність продовольства для усіх груп населення.

Ще одним пунктом є посилення безпекової складової й усунення загрози. Це, зокрема, стосується формування держрезерву, відновлення товарних ланцюгів, розмінування сільгоспземель, адаптації до змін клімату тощо.