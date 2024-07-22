У Мінфіні розповіли, скільки працівників потрібно Україні для зростання ВВП

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду.

"За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7%, нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково", - заявила вона.

За її словами, у 2021 році офіційний ринок праці охоплював 11,5 млн працівників, коли у 2023 показник зменшився до 9 млн офіційно працевлаштованих українців.

"Щоб розв'язати проблему структурного безробіття, держава допомагає людям адаптуватися до змін попиту на ринку праці. Зокрема, пропонуючи опанувати нові для себе, потрібні на ринку професії за допомоги програм навчання чи курсів із підвищення кваліфікації”, - йдеться в матеріалі.

Також зазначено, що зараз завершується робота над текстом модернізації трудового законодавства, відповідно до якого ситуація на ринку праці має поліпшитися.

Водночас перший заступник міністра економіки Олексій Соболев зауважив, що за останні пів року ВВП України зріс на 4,1%. За його словами, зростання ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.

"Що стосується прогнозних макропоказників на 2025–2027 роки, то базовий сценарій, затверджений нещодавно урядом, враховує як безпекові фактори, так і інші чинники, частина яких випливає із безпекової ситуації", - додав він.