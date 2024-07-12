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Попри негативні фактори ВВП України за перше півріччя зріс на 4,1%, - Мінекономіки

12 липня, 2024 п'ятниця
15:06
Економіка Бізнес, економіка під час війни

За оцінками Міністерства економіки, за перше півріччя 2024 року ВВП України зріс близько на 4,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Зміст

Про це повідомляє Мінекономіки.

За даними Міністерства, у червні 2024 року ВВП України зросло на 1,1% [±1%] у порівнянні із червнем минулого року. Основним чинником сповільнення темпів росту економіки називають відключення електроенергії через її дефіцит. 

"Протягом червня економіка функціонувала в складних умовах відключень електроенергії, що послабляло економічну активність як підприємств, так і споживачів. Проте, завдяки високому рівню адаптивності до складних умов і досвіду реагування на такі виклики, українська економіка продовжила зростання",  - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, серед факторів, які сприяли зростанню економіки, також є високі темпи експорту продукції гірничо-металургійного комплексу та ранній початок збору врожаю озимих культур.

Також до позитивних чинників відносять стабільну роботу Українського морського коридору та можливості окремих підприємств забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту.

Свириденко додала, що динаміка зростання економіки у першому півріччі 2024 року на рівні 4,1%, наразі відповідає оновленому урядовому прогнозу, згідно з яким, зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.

"Наразі ключовими не розв'язаними проблемами лишаються високі безпекові ризики, а також наслідки руйнування енергетичної інфраструктури. Відновлення енергетики потребуватиме часу і ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи відновлення виробничої активності. Також негативними чинниками для економіки залишаються логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці", - кажуть у Міністерстві.

  • Нагадаємо, що у травні цього року ВВП України збільшився на 3,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.
Теги:
Україна
Війна з Росією
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