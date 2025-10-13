Кабмін скоротив терміни опалювального сезону
Кабінет міністрів ухвалив постанову про скорочення термінів опалювального сезону, який відтепер триватиме з 1 листопада до 31 березня
Про це йдеться у постанові Кабміну.
Кабінет міністрів ухвалив рішення змінити строки опалювального сезону, йдеться у документі датованому 8 жовтням. У 2025–2026 роках тепло в домівках українців почнуть подавати з 1 листопада, а завершиться сезон 31 березня 2026-го. Це означає, що опалення в оселях українців та бюджетних установ з’явиться пізніше, ніж у попередні роки, коли офіційний старт зазвичай припадав на жовтень.
Відповідні зміни внесено до урядової постанови № 812 від 19 липня 2022 року, яка регулює особливості постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам. Як пояснюють у Кабміні, новий підхід дозволить ефективніше використовувати енергоресурси та знизити навантаження на газовий ринок.
Додатково
Централізоване опалення в житлових будинках та адміністративних приміщеннях має вимикатися, якщо середньодобова температура протягом трьох днів опустилася до +8 °C або нижче. Для дитячих садків та шкіл цей поріг вищий: у дитсадках — +12 °C, у класах для молодших школярів — +18 °C.
Місцева влада та комунальні служби можуть подавати тепло і раніше, якщо погодні умови або ризик переохолодження цього потребують.
- 12 жовтня міський голова Дніпра Борис Філатов закликав місцеву владу по всій Україні не поспішати із запуском опалювального сезону та координувати дії з урядом і енергетичними структурами.
