Керівництво Росії завжди змінювалося через голодні бунти, - Зеленський

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками візиту до США.

За словами Зеленського, попри економічні проблеми, Росія продовжує отримувати значні прибутки від продажу енергоресурсів, переважно газу та нафти.

"Європа дійсно в тому чи іншому виді через ту, чи іншу державу, не напряму, а через інші країни, отримує енергоресурс з Російської Федерації. Завдяки цьому Росія експортує енергетику й отримує назад гроші, які витрачає виключно на війну", - наголосив президент.

Він зауважив, що зробив такі висновки судячи з відсутності зростання соціальної підтримки в Росії.

"Якщо буде дефіцит з цими грошима на війну, буде зменшення соціальної підтримки в Росії людей. Якщо буде зменшення соціальної підтримки в Росії людей, люди будуть незадоволені. І буде незадоволене відповідне керівництво Росії. Тому що через голодні бунти завжди Росія змінювалася. Не хочу казати, в який бік, але точно керівництво приходило інше", - пояснив президент.

Зеленський закликав Європу припинити будь-яке постачання енергоресурсів з Росії, навіть попри можливі ризики та збільшення витрат на логістику.

"Є ризики, ми розуміємо, є інша логістика, вона може бути дорожчою, але треба знайти вихід і зупинити покупку енергоресурсів від тих чи інших країн. І зрештою від Росії", - підсумував він.