"Київстар", Ferrexpo та EPAM: опублікувано рейтинг компаній, дружніх до родини
Громадська організація CSR Ukraine спільно з виданням The Page оголосили рейтинг компаній, дружніх до родин. Дослідження було розпочате в грудні 2023 року з метою визначити й відзначити українські бізнеси, які підтримують співробітників та членів їхніх родин під час війни
Про це повідомляє “Еспресо”.
Організатори оцінювали підприємства за впроваджені практики й проєкти соціальної підтримки для співробітників та членів їхніх родин, що реалізуються для просування ідей інклюзивності, гендерної рівності та різноманітності. У рейтинг увійшло 25 компаній з 12 секторів економіки.
Учасниками рейтингу могли стати компанії, які працюють на території України. Проте заявки алкогольного, тютюнового, грального бізнесів, а також компаній, що визнані НАЗК спонсорами тероризму, були відхилені.
"Ми прискіпливо перевіряли всі компанії, адже крім заповнення анкет вимагали й усі підтверджуючі документи. Враховували не стільки кількість реалізованих проєктів, а й практики, націлені саме на підтримку родин співробітників і співробітниць, зокрема ментальне здоров’я та підтримку мобілізованих і ветеранів війни”, - зазначила Марина Саприкіна, керівниця ГО “Центр розвитку КСВ”.
За результатами дослідження до трійки лідерів серед великого бізнесу увійшли телекомунікаційна "Київстар", гірничо-металургійна компанія Ferrexpo та ІТ-компанія EPAM.
“Для Ferrexpo є надзвичайно важливим добробут не лише співробітників та їхніх родин, а й жителів громад, на території яких підприємства компанії здійснюють свою діяльність. Ми фінансуємо культурні ініціативи, підтримуємо заклади освіти, житлово-комунального господарства, медицини тощо. Це повсякденна турбота, підтримка і співпраця з владою на різних рівнях. І нам справді є чим пишатися”, – наголосив Владислав Мортіков, начальник департаменту комунікацій та КСВ Ferrexpo в Україні.
Також до індексу увійшли дві державні структури - Національний банк України та АТ “Оператор ринку”.
"Розвиток і підтримка працівників є стратегічно важливими для НБУ. Ми дбаємо про посилення потенціалу, здоров’я і гармонійне особисте життя персоналу. Приділяємо увагу волонтерським проєктам, сімейним подіям, розширенню інклюзивності робочого простору. Бо віримо, що шанобливе і мотивуюче ставлення до колег і їхніх родин принесе ще більшу користь інституції, суспільству і державі загалом", - зазначила директорка департаменту персоналу Національного банку України Любов Писана.
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