Ключовим кроком у плані санкцій є максимальне скорочення нафтових доходів РФ, - дипломат Брайза

Про це заявив колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США, дипломат Метью Брайза в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

Він відповів на питання, куди Трамп може натискати, щоб Москві було надзвичайно боляче, щоб вона реально змінювала свою агресивну політику.

"Переконаний, що одним із найрішучіших кроків має стати запровадження масштабних санкцій проти будь-якої країни, яка купує російську нафту та природний газ. Це було б політично непростим рішенням для Трампа, адже він прихильно ставиться до Нарендри Моді, а Індія є одним із головних споживачів російської нафти", - сказав Брайза.

Дипломат вважає, що такий крок також ускладнив би торгівельні переговори з Китаєм і, ймовірно, зменшив би шанси на досягнення нових домовленостей.

"Проте президент змушений ухвалювати складні рішення і зважувати наслідки. Якщо Росію позбавити основних доходів від експорту енергоносіїв, її резерви, включно з суверенними фондами та "подушкою безпеки", зрештою вичерпаються. Економіка, яку повністю перепрофільовано на військове виробництво, більше не зможе підтримувати поточні темпи, оскільки не вистачатиме коштів на оплату праці й закупівлю ресурсів. Тому, на мою думку, ключовим кроком є максимальне скорочення російських нафтових доходів – настільки, наскільки це можливо", - підсумував він.