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Компанії Сороса й Уолтона вкладають кошти у фармкомпанії, - Bloomberg

15 лютого, 2024 четвер
23:59
Економіка Джордж Сорос

Сімейні офіси американських мільярдерів Сема Волтона і Джорджа Сороса придбали нові частки в біотехнологічних компаніях, котрі займаються розробкою ліків

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у четвертому кварталі 2023 року компанія Волтона Walton Investment Team придбала частку в  Madrigal Pharmaceuticals, яка розробляє ліки від захворювань печінки, за 8,2 мільйона доларів.

А Soros Fund Management придбав нову частку у фармацевтичній компанії Merck & Co. на 24,5 млн дол і ще одну частку на 19,2 млн дол у компанії Eli Lilly, що виробляє ліки для схуднення.

Інші інвестиційні фірми також придбали частки в окремих біотехнологічних компаніях, додає Bloomberg.

Так, сімейний офіс Девіда Бондермана Wildcat Capital Management придбав частку у у Praxis Precision, що спеціалізується на лікуванні неврологічних захворювань.

Інвестиції в медичне обладнання та технології охорони здоров'я є однією з найпопулярніших інвестиційних тем 2023 року, свідчать дані опитування сімейних офісів, проведеного UBS Group AG.

Зокрема, німецькі мільярдери Томас і Андреас Струенгманн допомогли створити компанію BioNTech SE, яка у партнерстві з Pfizer Inc. розробила першу вакцину від Covid, схвалену Управлінням з контролю за продуктами і ліками США.

  • Нагадаємо, ще на початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Сорос чітко підтримав Україну.
  • Сорос вважає, що вторгнення Росії до України могло стати початком третьої світової війни.
  • Також Сорос звинуватив Ангелу Меркель у газовій залежності Європи від Росії.

Теги:
Медицина
Джордж Сорос
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