МАГАТЕ провело інспекцію Чорнобильської АЕС

Про це інформує пресслужба Державної інспекції атомного регулювання України.

Зазначається, що інспекція тривала з 31 січня по 02 лютого в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Перевірку здійснили інспектори Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання.

"Мета інспекцій - перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів та інформації про конструкцію ядерної установки, яка була надана Україною відповідно до Угоди", - пояснили у Держатомрегулюванні.

За їхніми словами, інспекція пройшла без зауважень.