МАГАТЕ провело інспекцію Чорнобильської АЕС
Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели перевірку на Державному спеціалізованому підприємстві "Чорнобильська атомна електростанція" (ЧАЕС)
Про це інформує пресслужба Державної інспекції атомного регулювання України.
Зазначається, що інспекція тривала з 31 січня по 02 лютого в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
Перевірку здійснили інспектори Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання.
"Мета інспекцій - перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів та інформації про конструкцію ядерної установки, яка була надана Україною відповідно до Угоди", - пояснили у Держатомрегулюванні.
За їхніми словами, інспекція пройшла без зауважень.
- Перед цим, 19-28 січня, МАГАТЕ провело інспекцію на Південноукраїнській атомній електростанції.
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