Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка MRKTNG марафон від MMR зібрав понад 400 учасників у Києві для навчання та обміну досвідом
Пресреліз

MRKTNG марафон від MMR зібрав понад 400 учасників у Києві для навчання та обміну досвідом

28 червня, 2024 п'ятниця
14:57
Економіка Нагородження найкращих маркетингових проєктів X-RAY

25 червня відбувся щорічний MRKTNG марафон від онлайн-видання про маркетинг, комунікації та креатив MMR та бізнес/медіа бюро ekonomika+. Понад 30 представників великих компаній поділилися найкращими маркетинговими та комунікаційними практиками. Захід зібрав понад 400 учасників в інноваційному просторі Unit.City

Зміст

Еспресо - серед медіапартнерів заходу. 

Ведучими MRKTNG марафону стали Нікіта Добринін, ведучий проєкту "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ, Ірина Прокоф’єва, ведуча "1+1 Марафон", спеціальна кореспондентка "ТСН. Тиждень", Володимир Рабчун, ведучий 1+1 media, та Катерина Волошина, продюсерка MRKTNG марафону та головна редакторка MMR. 

Розпочала марафон Анна Ільєнко, Sales & Development Director Gradus Research, яка поділилася інсайтами з дослідження поведінки споживачів в Україні під час війни.

"В Україні на сьогодні приблизно три мільйони людей з інвалідністю. Бізнес не може залишатися осторонь", — про те, як Ощадбанк комунікує розбудову безбар’єрного суспільства у фінансовому секторі, розповів Сергій Грабчак, директор з маркетингу банку. Він представив програму "Моя безбар’єрність" та її комунікаційну складову.

Як соціальні ініціативи Kormotech змінюють ставлення до тварин, на MRKTNG марафоні поділився директор з маркетингу на інновацій компанії Ігор Блистів. Він розповів про клуб "4 лапи" від Kormotech, до якого входять соціальні ініціативи "Візьми собаку на роботу", проєкт адопції тварин та гуманна освіта.  

LIVE подкаст "Не під запис" прямо на сцені марафону записали засновниця та керівна партнерка UAGENCY, директорка з комунікацій UFuture Олександра Погоріла та PR агентка та celebrity marketing manager Анна Давиденко. Гостями подкасту стали співзасновники бренда CHER’17 та інфлюенсери Тетяна Парфільєва та Іван Кришталь. 

Як Україна задає тренди у комунікаціях для всього світу, на прикладі кейсу BRIT обговорили у форматі панельної дискусії Марія Бабко, керівниця департаменту маркетингу Suziria Distribution, Наталя Холод, засновниця та СЕО ВАРТО, Олександр Черепкін, Key Account Sales в Україні VAFO. Модераторка — Марія Богатікова, Head of PR ВАРТО. 

Комунікаційною стратегією Укрзалізниці поділився заступник директора Пасажирської компанії, керівник з пасажирських комунікацій та клієнтського сервісу Олександр Шевченко. За його словами, зараз більшість меседжів Укрзалізниці демонструють суть роботи залізниці під час війни, завдяки чому з’являється час на оновлення рухомого складу. 

Маркетинг-директорка ПУМБ Ксенія Сікорська поділилася, як запускати та розвивати КСВ-ініціативи, які виділяються в інфополі та досягають вражальних результатів. Як втілювати креативні ідеї навіть за обмежених ресурсів, розповів керівник Strategy & R&D Megapolis Віктор Іванченко. 

Маркетинг воєнного часу — яким він має бути? Ідеями та кейсами, "як робити з лимонів лимонад", на панельній дискусії поділилися Антон Бокий, Head of Group Brand Marketing INTERTOP, Катерина Сахарнова, директор з маркетингу AB InBev Efes Україна, Ганна Кочегура, резидентка Підпільного Стендапу, Поліна Толмачова, маркетинг-директорка ICTV та ICTV2, Борис Цомая, експерт з маркетингу. 

Директорка бізнес-напряму EVA BEAUTY Василина Петлицька розповіла про новий формат концепт-стору Лінії магазинів EVA. Вона також поділилася різницею потреб споживачів масмаркету і преміумсегменту та як EVA Beauty з ними працює. 

Кейс зміни позиціювання телеканалу ТЕТ представила директорка з маркетингу Надія Сперчун. Як Kernel за допомогою креативу залучає важкодоступні групи стейкхолдерів, розповіла директор з комунікацій та GR Катерина Співакова. Спікерка на кейсах "Мед мінних полів" та "Шлях зерна" показала, як Kernel успішно побудував комунікацію зі стейкхолдерами. 

Про виклики та тренди, пов’язані із ШІ у роботі креаторів, розповіла Олена Андрієнко, заступниця директора з правових питань Publicis Groupe Ukraine. А Оксана Стехіна, CBDO dentsu Ukraine та Global Network Director iProspect Global, поділилася інсайтами, як застосовувати український досвід маркетингу для досягнення успіху у глобальних корпораціях.

Керівниця Big Data team "Vodafone Україна" Ганна Дьяконова презентувала на реальних кейсах, як бізнесу вигідно використовувати Big Data, та як з їхньою допомогою створити портрет аудиторії без фокус-груп. 

"80% лідів з маркетингових агенцій приходять з рекомендацій", — як будувати маркетинг-агенції у кризовий час та на яких каналах сфокусуватися, учасники дізналися від Валерії Лавської, CMO Promodo.  

Як створювати інклюзивні продукти, простори та сервіси, на панельній дискусії обговорили Олена Осипчук, PR-директорка Socar, Олена Зубарєва, директор зі стратегічних комунікацій Terwin, Ірина Метньова, засновниця і креативна директорка Vandog Agency, та Олексій Волошин, CEO керівої компанії Edem Family. Модератор — Юрій Гладкий, CEO Grape. 

Протягом усього дня MRKTNG марафону тривало нагородження найкращих маркетингових проєктів X-RAY. Імена переможців вже опубліковані на MMR.

Генеральний партнер MRKTNG марафону - Ощадбанк. Партнери - Київстар ТБ, Unit.City, Foundation Coffee Roasters, Украфлора, Моршинська, Mandarinki, Київхліб, Тарта та інші. 

Теги:
Читайте також:
Микола Тищенко, суд
26 червня, 2024 середа
"По суті, вони займаються рекетом, приходять до бандитів, просять ділитися, це 90-ті": Княжицький про "боротьбу" Тищенка з кол-центрами
Сергій Борзов
27 червня, 2024 четвер
Причиною звільнення Борзова з посади голови ОВА могло бути відео з ТЦК, - депутатка Вінницької міськради
путін і Шахназаров
26 червня, 2024 середа
Підтримав вторгнення в Україну, поширював пропаганду: російському режисеру Шахназарову оголосили підозру
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.85
  • EUR
    Купівля 43.22
    Продаж 43.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
28 червня
17:01
Оновлено
ЗСУ
На фронті відбулося 102 боєзіткнення, найбільше атак окупантів зафіксовано на Покровському напрямку
16:57
путін
Партизани знайшли систему ППО, яка прикриває дачу Путіна у Сочі
16:45
СБУ оголосила підозру доннечанину, який зґвалтував мешканку Харківщини та погрожував розстрілом
16:43
У Музей війни передали унікальний рукописний збірник "Пісні волі"
16:41
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Мільйон людей даремно загинули в маріонетковій війні Байдена з Росією": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 28 червня
16:41
Туфлі Елвіса Преслі
Туфлі Елвіса Преслі виставили на аукціон за понад $150 тисяч
16:40
суд, вирок
Суд виніс вирок чоловіку, який у Києві намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика в парку
16:37
Південна Корея
Південна Корея розширила заборону на експорт товарів до РФ і Білорусі на 243 позиції
16:35
Ексклюзив
окупанти, орки
На Харківщині окупанти відмовляються виконувати бойові завдання через втрати, - ОСУВ "Хортиця"
16:25
Петр Фіала
Чехія та Україна підпишуть безпекову угоду 18 липня, - прем'єр Фіала
16:13
технології відбудова України Михайло Федоров
В Україні встановили 2295 станцій мобільного зв'язку з початку 2024 року, - Федоров
16:08
Сет Бінзер
Менеджер рок-гурту Crazy Town розповів, що стало причиною смерті фронтмена Сета Бінзера
16:07
Ексклюзив
Допомога ВПО
Уже три тижні затримують виплати для внутрішніх переселенців, - голова Асоціації молодих ВПО України
16:03
OPINION
Петро Білян
Конституція — це гамівна сорочка для влади
16:01
Оновлено
Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар
Другий саміт миру, безпекова угода і військова допомога: подробиці зустрічі Зеленського з президенткою Словенії Пірц Мусар
15:52
У харківському зоопарку обирають імена двом новонародженим ягуарам
15:50
Ексклюзив
ЗСУ
"Приблизно через рік Україну, ймовірно, змусять взяти паузу у війні": політик Рибачук розповів, до чого це може призвести
15:47
Путін подарував Кім Чен Ину лімузин
Путін подарував Кім Чен Ину лімузин, у якому є деталі з Південної Кореї, - Reuters
15:46
Дональд Туск
Польща й Україна підпишуть безпекову угоду "на 99%" до Вашингтонського саміту НАТО, - Туск
15:45
Микола Мартиненко
Швейцарський суд виправдав екс-нардепа Мартиненка за звинуваченням у відмиванні грошей
15:42
РФ ударила балістичною ракетою по Одещині: що відомо
15:42
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:15
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Майже 1,9 млн військовозобов'язаних українців оновили дані через Резерв+
15:13
ДСНС Кабмін Україна суспільство
Кабмін призначив голову ДСНС і його заступника
15:12
евакуація
Влада Харківщини розширила зону примусової евакуації родин із дітьми
14:57
Співак Alexjazz презентував авторську обробку вірша Сосюри "Моя любов"
14:55
На фото: боєприпаси
Україна до кінця року має отримати близько 500 тис. боєприпасів у межах ініціативи Чехії
14:38
Російські окупанти КАБами обстріляли Нью-Йорк на Донеччині: загинули 4 людини, серед поранених 8-річна дитина
14:28
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Є чітке розуміння, як профінансувати дефіцит бюджету цьогоріч і наступного року: Шмигаль розповів про ключові домовленості з партнерами
14:17
білоруські прикордонники
Білоруські прикордонники посилили прикриття кордону з Україною нібито через перебування на Житомирщині "Російського добровольчого корпусу"
14:08
OPINION
Антон Швець
Чи вирядить Кім війська в Україну?
14:05
Ексклюзив
Кирило Тимошенко
Банкова відкрила скриньку Пандори, трапився закон бумеранга: політолог Цибулько про обшуки Тимошенка
13:31
Інтерв’ю
Вікторія Амеліна
"Приїжджають люди з усього світу, аби сказати: я знав Віку": спадок загиблої письменниці та волонтерки Вікторії Амеліної
13:30
Ексклюзив
байден трамп дебати
На дебатах Трамп згадував Україну не тому, що він наш друг, - політик Рибачук 
13:30
Атомна енергетика
Обмеження та планові вимкнення діють протягом доби: ситуація в енергосистемі станом на 28 червня
13:24
F-16 Данія
Данія підготувала перших 50 українських фахівців для обслуговування літаків F-16
13:18
збили російський Су-25
СтратКом ЗСУ опублікував мапу літаків РФ, уражених за перше півріччя 2024-го
12:50
Ексклюзив
У Києві нагадали про долю полонених морпіхів – захисників Маріуполя
12:49
Справи Майдану: ДБР скерувало до суду справу беркутівців, які допомагали окупувати Крим
12:25
тіло жінки з-під вагону метро
У Києві жінка загинула, потрапивши під потяг у метро
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV