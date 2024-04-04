На Одещині планують вирощувати бавовну і використовувати її для виробництва пороху

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Плануємо цього року розпочати вирощування бавовни на Одещині. Цьому сприяють ідеальні погодні умови та унікальні властивості рослини, які використовуються не лише у текстильній та аграрній сферах", - написав він.

"Паралельно у Верховній Раді розглядають законопроєкти, що дозволять зареєструвати права на сорти бавовнику, в тому числі генетично модифіковані. Якщо зміни у законодавство будуть прийняті оперативно, то посівна кампанія може розпочатися вже в кінці квітня, і в цьому році ми матимемо перший урожай одеської бавовни", - додав чиновник.

Станом на зараз реєстрація ГМО бавовнику заборонена.

Водночас у департаменті аграрної політики Одеської ОВА зазначили, що бавовняна целюлоза використовується для виробництва пороху.

"Її вирощування на полях Одещини не лише матиме економічний ефект, а й допоможе оборонному сектору, який потребує 10 тис. тонн бавовняної целюлози. Щоб отримати цей обсяг сировини, необхідно мати площу посівів близько 30 тис. гектарів", - повідомили в ОВА.

Там зауважили, що цю сільськогосподарську культуру можна вирощувати на землях без поливу, але якщо висадити її на зрошуваних полях, площу посівів можна зменшити вдвічі.