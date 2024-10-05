На Житомирщині запустили котельню, що працюватиме на відходах від обробки гречки

Про це заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, агрофірма "Відродження" в Любарській громаді, де зараз триває реалізація першої черги амбітного інвестиційного проєкту вартістю близько 800 млн грн, перейшла на нетрадиційне паливо для опалення свого виробництва - котельня підприємства тепер працює на відходах, що утворюються після обробки гречаної крупи.

"Адаптуючись до викликів сьогодення тут перевели котельню підприємства на досить незвичний для Житомирщини вид палива – рештки, що залишаються після обробки гречаної крупи", - зазначив Бунечко.

Крім того, агрофірма активно залучає державну підтримку, беручи участь у програмі часткового відшкодування інвестицій у закупівлю обладнання та розробляючи проєкт для участі у програмі будівництва газопоршневих станцій.

"Зараз розробляє об’єкт для участі в ініційованому Президентом України Володимиром Зеленській програмі будівництва газопоршневих станцій, яка реалізується за підтримки Уряду України та USAID", - додав очільник ОВА.