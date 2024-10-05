На Житомирщині запустили котельню, що працюватиме на відходах від обробки гречки
Житомирська агрофірма впроваджує інноваційне рішення для опалення, використовуючи відходи гречаної крупи
Про це заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
За його словами, агрофірма "Відродження" в Любарській громаді, де зараз триває реалізація першої черги амбітного інвестиційного проєкту вартістю близько 800 млн грн, перейшла на нетрадиційне паливо для опалення свого виробництва - котельня підприємства тепер працює на відходах, що утворюються після обробки гречаної крупи.
"Адаптуючись до викликів сьогодення тут перевели котельню підприємства на досить незвичний для Житомирщини вид палива – рештки, що залишаються після обробки гречаної крупи", - зазначив Бунечко.
Крім того, агрофірма активно залучає державну підтримку, беручи участь у програмі часткового відшкодування інвестицій у закупівлю обладнання та розробляючи проєкт для участі у програмі будівництва газопоршневих станцій.
"Зараз розробляє об’єкт для участі в ініційованому Президентом України Володимиром Зеленській програмі будівництва газопоршневих станцій, яка реалізується за підтримки Уряду України та USAID", - додав очільник ОВА.
- 19 вересня Верховна Рада України в цілому підтримала законопроєкт №11063-д про інформаційно-комунікаційну систему "Державний аграрний реєстр". Свої голоси "за" віддали 267 нардепів.
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