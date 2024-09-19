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Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про Державний аграрний реєстр

Катерина Ганжа
19 вересня, 2024 четвер
11:12
Економіка Верховна Рада

Верховна Рада України в цілому підтримала законопроєкт №11063-д про інформаційно-комунікаційну систему "Державний аграрний реєстр". Свої голоси "за" віддали 267 нардепів

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Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.

Це євроінтеграційний проєкт в рамках реалізації програми Євросоюзу Ukraine Facility, зазначила Геращенко. 

Що передбачає законопроєкт?

"Вдосконалюється функціонування Державного аграрного реєстру як інформаційної системи", - зазначила Ірина Геращенко.

За словами Геращенко, формується Реєстр виробників сільськогосподарської продукції. Він матиме всю інформацію про виробників та агропромисловий комплекс. Також буде можливість отримання дозвільних документів у цьому Реєстрі.

Крім того, як повідомляє нардепка, вдосконалюється моніторинг надання державної допомоги, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів і надання грантів у сільському господарстві, а також надання гарантій за кредитними зобовʼязаннями.

  • Верховна Рада України у вівторок, 17 вересня, підтримала у першому читанні "історичний законопроєкт" №11416-д про підвищення податків.
Теги:
Суспільство
Верховна Рада
політика
аграрії
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