Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про Державний аграрний реєстр

Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.

Це євроінтеграційний проєкт в рамках реалізації програми Євросоюзу Ukraine Facility, зазначила Геращенко.

Що передбачає законопроєкт?

"Вдосконалюється функціонування Державного аграрного реєстру як інформаційної системи", - зазначила Ірина Геращенко.

За словами Геращенко, формується Реєстр виробників сільськогосподарської продукції. Він матиме всю інформацію про виробників та агропромисловий комплекс. Також буде можливість отримання дозвільних документів у цьому Реєстрі.

Крім того, як повідомляє нардепка, вдосконалюється моніторинг надання державної допомоги, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів і надання грантів у сільському господарстві, а також надання гарантій за кредитними зобовʼязаннями.