Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про Державний аграрний реєстр
Верховна Рада України в цілому підтримала законопроєкт №11063-д про інформаційно-комунікаційну систему "Державний аграрний реєстр". Свої голоси "за" віддали 267 нардепів
Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.
Це євроінтеграційний проєкт в рамках реалізації програми Євросоюзу Ukraine Facility, зазначила Геращенко.
Що передбачає законопроєкт?
"Вдосконалюється функціонування Державного аграрного реєстру як інформаційної системи", - зазначила Ірина Геращенко.
За словами Геращенко, формується Реєстр виробників сільськогосподарської продукції. Він матиме всю інформацію про виробників та агропромисловий комплекс. Також буде можливість отримання дозвільних документів у цьому Реєстрі.
Крім того, як повідомляє нардепка, вдосконалюється моніторинг надання державної допомоги, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів і надання грантів у сільському господарстві, а також надання гарантій за кредитними зобовʼязаннями.
- Верховна Рада України у вівторок, 17 вересня, підтримала у першому читанні "історичний законопроєкт" №11416-д про підвищення податків.
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