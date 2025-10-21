Навряд чи уряд та НБУ підуть на девальвацію гривні, - економіст Пендзин

Про це повідомив економіст Олег Пендзин в етері Еспресо.

"Мова за валютний курс. Тобто Міжнародний валютний фонд вважає, що Україна має девальвувати гривню. Ну, тобто знизити валютний курс стосовно долара. Пояснення тут достатньо просте. Ми макроекономічну допомогу отримуємо у валюті. Всі соціальні платежі здійснюються в гривнях", - сказав він.

Економіст додав, що з погляду партнерів, чим більше можна гривні отримати за умовний долар, тим краще.

"Проте дійсно і Національний банк України, і уряд опираються, тому що вони говорять наступне: "Ну, добре, ми девальвуємо гривню, але ми дуже залежні від імпорту. І автоматично на величину девальвації гривні підскочують ціни на імпортні товари. І ми отримуємо дуже високу інфляцію, як наслідок девальвації гривні". І в якості прикладу приводять 2022 рік. Коли у нас інфляція була 27% і коли причиною цієї інфляції було девальвація національної грошової одиниці, пам'ятаєте, з курсу 25 грн за долар до курсу 36 грн за долар", - вважає Пендзин.

Він наголосив, що сьогодні йде дискусія, яким чином покрити той дефіцит бюджету, який є на 26-й рік в проекті бюджету і звідки брати гроші для того, щоб його перекрити?

"Через те, що наші партнери на сьогоднішній момент всієї суми стягнути не можуть, вони починають шукати можливості для того, щоби стягнути суму коштом внутрішніх резервів. Тобто у нас же ж дефіцит в гривнях, правда? Якщо буде курс там умовно не 46,7, а умовно буде курс 50, то відповідно і потреби в валюті будуть менші. Але ще раз говорю, воно так трошечки не працює і зараз дискусії між МВФ тривають", - заявив економіст.

На його думку, що навряд чи уряд і Національний банк України підуть на девальвацію, тому що у нас все-таки є достатньо серйозна оцінка рівня життя людей.

"І те, що на наступний рік у нас, попри те, що війна закладена в бюджет індексація соціальних стандартів, це якраз відповідь на той великий виклик, що в цьому році індексація не була, а інфляція була висока. І реальні доходи населення почали знижуватися. Ні уряд, ні Нацбанк на сьогоднішній момент собі цього дозволити не можуть. Тому давайте будемо чітко розуміти, що навряд чи наш уряд і Нацбанк сьогодні погодиться на серйозну девальвацію, яка може спричинити надзвичайно великий ріст інфляції. Так що закладена інфляція 9,9% на наступний рік. Я думаю, що її будуть тримати зубами до останнього", - підсумував Пендзин.