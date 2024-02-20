Найбільші ритейлери в Україні зіткнулися з проблемою нестачі чоловічих рук, – Forbes
У січні 2023 року на одне місце в ритейлі претендувало 5 людей, а зараз – лише двоє. Основна проблема – у напрямах роботи, де потрібні чоловіки призовного віку
Про це пише Forbes.
Згідно з дослідженням Асоціації ритейлерів України й robota.ua, яке є в розпорядженні журналістів, у грудні 2023 року кількість вакансій у ритейлі відновилася на 94% до довоєнного періоду. Однак протягом минулого року кількість претендентів на посади невпинно падала, поки не досягла позначки 2,1 людини на одну вакансію у грудні.
Серед причин кадрового голоду – виїзд українців за кордон, падіння споживчого попиту і небажання чоловіків влаштовуватися на офіційну роботу, пояснили виданню ритейлери.
Чоловіки не хочуть офіційно оформлюватися на роботу, бо компанія подає інформацію до ТЦК, пояснили журналістам у пресслужбі "АТБ-маркет". У найбільшого ритейлера України мобілізовані близько 10% від загальної кількості чоловічого персоналу – 4 тис. людей.
Така ж криза з персоналом виникла в Auchan і Comfy.
- Наприкінці грудня 2023 року голова Держенергонагляду Слободян заявив, що у Херсоні бракує енергетиків, бо більшість із них пішли на фронт.
- У січні повідомлялося, що в Одесі через мобілізацію бракує водіїв автобусів, тому для цієї роботи навчатимуть жінок.
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