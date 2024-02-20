Найбільші ритейлери в Україні зіткнулися з проблемою нестачі чоловічих рук, – Forbes

Про це пише Forbes.

Згідно з дослідженням Асоціації ритейлерів України й robota.ua, яке є в розпорядженні журналістів, у грудні 2023 року кількість вакансій у ритейлі відновилася на 94% до довоєнного періоду. Однак протягом минулого року кількість претендентів на посади невпинно падала, поки не досягла позначки 2,1 людини на одну вакансію у грудні.

Серед причин кадрового голоду – виїзд українців за кордон, падіння споживчого попиту і небажання чоловіків влаштовуватися на офіційну роботу, пояснили виданню ритейлери.

Чоловіки не хочуть офіційно оформлюватися на роботу, бо компанія подає інформацію до ТЦК, пояснили журналістам у пресслужбі "АТБ-маркет". У найбільшого ритейлера України мобілізовані близько 10% від загальної кількості чоловічого персоналу – 4 тис. людей.

Така ж криза з персоналом виникла в Auchan і Comfy.