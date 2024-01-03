Труханов заявив, що в Одесі через мобілізацію бракує водіїв автобусів: готові навчати жінок

Про це 3 січня повідомив міський голова Геннадій Труханов, передає "Суспільне".

"У нас є водії, але не в тій кількості, яка необхідна. Ми домовилися з нашими партнерами, якщо будуть жінки, які хотіли б навчитись і бути водіями на такому транспорті, тому що зараз чоловіків мало — хто призвався і пішли боронити нашу державу", — заявив мер.

Нині місто має сім водіїв, які готові вийти на маршрут, але їх потрібно 18. За словами Труханова, допомогу з навчанням жінок пропонують партнери з Регенсбурга і Берліна.

"У нас є школи, де навчають, але нам пішли назустріч і Регенсбург, і Берлін, пропонують навчати водіїв. Якщо ми запускаємо маршрут, маємо бути певні, що він працюватиме. А якщо хтось захворів і автобус не вийшов, і люди не потрапили на роботу, це буде ще гірше, ніж не запустити його", — зазначив міський голова.

Німецьке місто Регенсбург передало Одесі десять пасажирських низькопідлогових автобусів. Також автобуси має передати Стамбул.