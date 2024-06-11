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Незважаючи на виклики війни, група ТАС демонструє розвиток: оптимізація процесів, пошук нових ринків та інноваційних рішень

11 червня, 2024 вiвторок
14:24
Економіка TAS Group

Попри безпрецедентні виклики, спричинені війною, TAS Group демонструє позитивну динаміку розвитку завдяки ефективним антикризовим заходам

Зміст

Про це розповіла в ексклюзивному інтерв'ю керівниця групи Анна Тігіпко.

"Незважаючи на складні обставини, пов'язані з війною в нашій країні, група компаній ТАС демонструє позитивну динаміку розвитку. Цьому сприяє наш диверсифікований портфель активів у ключових секторах економіки – промисловості, фінансах та сільському господарстві", - зазначила пані Тігіпко.

За її словами, TAS обрав кілька стратегічних напрямків, які дозволяють підтримувати сталий розвиток підприємств в умовах кризи. Зокрема, це диверсифікація бізнесу для розподілу ризиків, розвиток міжнародного партнерства для доступу до нових технологій та ринків збуту, модернізація виробничих потужностей та впровадження інновацій, а також інвестиції в енергоефективність.

Як розповіла Анна Тігіпко, протягом 2022-2023 років металургійний завод "Дніпрометиз ТАС" придбав 7 сучасних волочильних ліній, що дозволило розширити асортимент продукції та наростити експорт. Підприємство також запустило нову лінію виробництва зварювального дроту, який користується високим попитом в Україні та на зовнішніх ринках.

Компанія ТАС Агро, незважаючи на втрату через окупацію частини земельного банку та замінування 3 тисяч гектарів, успішно відновила бізнес-процеси, налагодила логістику експорту та оптимізувала виробництво. Агрохолдинг продовжує інвестувати у розвиток та впровадження сучасних агротехнологій.

"У логістичному секторі ми максимально автоматизували процеси, посилили координацію з Укрзалізницею та іноземними партнерами, щоб адаптуватися до поточних умов. У виробництві впроваджуємо енергоефективні рішення, шукаємо альтернативних постачальників сировини, переорієнтовуємося на нові ринки", - поділилася керівниця ТАС.

Група компаній також активно інвестує у персонал. Розуміючи вплив війни на співробітників, TAS Group впроваджує навчальні програми, розширює соціальну підтримку та мотивацію для своїх фахівців. Адже саме люди є найціннішим ресурсом будь-якої компанії, переконана Анна Тігіпко.

"Ми адаптуємося до нових реалій, впроваджуємо інноваційні рішення та зберігаємо фокус на потребах клієнтів. Диверсифікація бізнесу, міжнародне партнерство, модернізація виробництва та інвестиції в енергоефективність допомагають нам долати труднощі та продовжувати розвиток", - підсумувала керівниця групи TAS.

Приклад TAS Group доводить, що навіть під час війни можливо утримувати стабільність та забезпечувати зростання бізнесу. Завдяки оперативному реагуванню на кризові явища, оптимізації бізнес-процесів, пошуку нових ринків та впровадженню інновацій компанії можуть адаптуватися до викликів та продовжувати розвиток.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Укрзалізниця
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