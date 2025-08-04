Нові, маловідомі МФО, де дадуть онлайн кредит

Чому позичальники шукають кредити в нових МФО

Український ринок мікрокредитування вже давно перенасичений. Конкуренція настільки висока, що новим МФО доводиться докладати максимум зусиль, аби виділитися. Одним зі способів стати помітним є пропозиція довгострокових онлайн-кредитів з гнучкими умовами, що особливо актуально для клієнтів, які не можуть повернути позику за 7 чи 14 днів.

Для людей із зіпсованою або неоднозначною кредитною історією нові МФО є привабливими, оскільки часто демонструють більшу лояльність при перевірці даних клієнтів. Новачки використовують м’якші алгоритми скорингу, що підвищує шанси на схвалення заявки навіть у випадках, коли інші компанії вже відмовили.

Як працюють нові МФО: стратегія залучення

Щоб зайняти місце серед досвідчених конкурентів, нові мікрофінансові компанії використовують різноманітні фінансові й маркетингові інструменти:

Пільгові умови на перший кредит — ставка 0,01% на день на строк до 30 днів;

Знижена процентна ставка на повторні кредити — в середньому 1–1,5% на день (проти ринкових 2%);

Система бонусів і промокодів для постійних клієнтів;

Програми лояльності з розіграшами призів, кешбеком та знижками;

Можливість пролонгації кредиту без погіршення кредитної історії.

Наприклад, на сайтi https://firstcredit.com.ua пропонує перший онлайн-кредит від 500 до 20 000 гривень на строк від 3 до 30 днів під символічну ставку 0,01%. При цьому доступна пролонгація договору за умови сплати нарахованих відсотків — без штрафів і негативних наслідків для кредитної історії.

Подібну модель використовує й інша нова МФО — https://loanplus.com.ua, яка не лише пропонує конкурентні умови, а й активно застосовує акційні кампанії для залучення нових користувачів.

Довгострокові онлайн-кредити: у чому ризики?

Попри привабливість умов, пропозиції нових МФО мають і ризики. Основна проблема — фінансова нестабільність і обмеженість власного капіталу. Компанії, які кредитують винятково власним коштом, надзвичайно вразливі до затримок і неповернень. Якщо процентна ставка не покриває втрат від проблемних позик, виникає загроза банкрутства.

Висновок

В Україні справді є низка МФО, які пропонують онлайн-кредити на порівняно довгий строк — від 30 до 90 днів. Найчастіше такі умови надають нові гравці ринку, які прагнуть швидко зайняти свою нішу. Вони дають шанс позичальникам із низьким кредитним рейтингом і пропонують вигідні стартові умови. Але перед оформленням кредиту важливо зважити всі ризики й упевнитися в надійності компанії. Пам’ятайте: приваблива ставка — це лише частина успіху. Важливіше — стабільність МФО та чесність її умов.