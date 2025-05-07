Обстріли військових об’єктів в Україні завдали екології збитків на 367 млрд грн

Про це повідомив полковник Юрій Ситник, начальник управління екологічної безпеки Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, передає пресслужба Міноборони.

За його словами, внаслідок російської агресії ґрунти та довкілля забруднено будівельним сміттям, токсичними речовинами, нафтопродуктами, металами й вибухонебезпечними предметами. Крім того, згоріли тисячі гектарів лісу.

Полковник Юрій Ситник зазначив, що реальні втрати значно більші й потребують тривалих досліджень. Українські оборонці щоденно захищають не лише людей і інфраструктуру, а й природу, яка зазнає серйозного руйнування.

"Сили оборони України щодня захищають нашу державу, людей, інфраструктуру та, зокрема, природне середовище, яке зазнає значного руйнування. Екологічні наслідки війни не менш загрозливі, ніж гуманітарні чи економічні — вони вже зараз змінюють ландшафти, забруднюють ґрунти, водне середовище, атмосферне повітря та матимуть довгостроковий вплив на здоров’я населення та стійкість екосистем", - сказав він.

Для відновлення довкілля вже розпочато співпрацю з міжнародними організаціями (ОБСЄ, ПРООН, ФАО, UNEP), а в майбутньому планується створення Міжнародного центру для екологічних досліджень і ліквідації наслідків війни.