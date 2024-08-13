Очільник НБУ розповів, коли планують затвердити обмеження переказів з картки на картку

Про це Андрій Пишний заявив в інтерв’ю виданню "Економічна правда".

Він повідомив, що НБУ готується фіналізувати рішення про обмеження на перекази з картки на картку. Його будуть розглядати на правлінні вже цього тижня, з 12 по 18 серпня.

Пишний нагадав, що після анонсу цих обмежень у травні НБУ зіткнувся зі шквалом критики й нерозуміння. Він пояснив, що необхідність впровадження таких заходів виникла через небезпеку, яку несуть "дропи" як для державного бюджету, так і для фізичних осіб, які надають свої дані стороннім особам.

Відтоді, за словами Пишного, частину часу НБУ присвятив комунікації з волонтерською спільнотою.

"Ми провели кілька зустрічей з волонтерами, зібрали зворотний зв'язок та показали, як заплановане рішення врахує потреби волонтерів. Це допомогло знизити градус обговорень і підготуватися до органічного ухвалення рішення", — зазначив Пишний.

Окрім того, для більш ефективної боротьби зі схемами "дропів" НБУ планує ініціювати зміни до законодавства. Пишний підкреслив, що ці схеми завдають значних збитків державному бюджету, і наполеглива робота в цьому напрямку може дозволити спрямувати значні суми до бюджету країни.

Наразі НБУ обговорює можливість введення лімітів на перекази з картки на картку, які можуть становити не більш ніж 30 операцій і до 100 тисяч гривень на місяць для одного банку.

НБУ пояснює запровадження цих лімітів зростанням випадків використання карткових рахунків для проведення транзитних операцій з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Ці обмеження мають на меті посилити контроль за фінансовими операціями та запобігти використанню банківської системи для відмивання коштів