Одна та дві черги: в Укренерго розповіли про графіки відключення 20 серпня

Про це повідомляє Укренерго.

"Завтра, 20 серпня, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.

Водночас з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години обмеження електропостачання не прогнозується.

Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.