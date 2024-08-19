Одна та дві черги: в Укренерго розповіли про графіки відключення 20 серпня
У вівторок, 20 серпня, графіки стабілізаційних відключень українських споживачів від електроенергії діятимуть з 16:00 до кінця доби
Про це повідомляє Укренерго.
"Завтра, 20 серпня, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.
Водночас з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години обмеження електропостачання не прогнозується.
Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
- У понеділок, 19 серпня, графіки відключення електроенергії в Україні діятимуть з 18:00 до 21:30.
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