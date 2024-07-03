Одноразовий посуд, соломинки для напоїв: Україна планує заборонити обіг деяких пластикових виробів

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.

Так, планується заборонити:

гігієнічні ватні палички з пластиковою основою;

ємності з пінополістиролу та пластикові ємності у формі блістерного паковання або лотків – для готових харчових продуктів, які споживаються на місці або беруться на виніс;

мішалки та соломинки для напоїв;

палички, що прикріплюються до повітряних куль;

шпажки;

одноразові виделки, ножі, ложки, тарілки тощо.

Такі заходи пов'язані з наміром України стати повноцінним членом Євросоюзу, а останній, як відомо, йде шляхом зменшення такого виду відходів.

З 3 липня цього року пластикові пляшки в ЄС продаються винятково з прикріпленими кришками. Очікується, що завдяки цьому кришка потрапить на переробку разом із пляшкою, а не буде викинута окремо у смітник або в ґрунти чи воду.

Цьому рішенню передувала ухвалена у 2019 році Директива ЄС 2019/904 про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля.

"Ідучи європейським шляхом, Україна також впроваджує кращі європейські практики у боротьбі за чисте довкілля. Наразі напрацьовується законопроєкт, який дозволить імплементувати Директиву 2019/904", - пояснили в Міндовкілля.