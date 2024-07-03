Одноразовий посуд, соломинки для напоїв: Україна планує заборонити обіг деяких пластикових виробів
Україна планує заборонити виробництво, ввезення, введення в обіг та розповсюдження деяких пластикових виробів із метою зменшення їхнього впливу на довкілля
Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.
Так, планується заборонити:
- гігієнічні ватні палички з пластиковою основою;
- ємності з пінополістиролу та пластикові ємності у формі блістерного паковання або лотків – для готових харчових продуктів, які споживаються на місці або беруться на виніс;
- мішалки та соломинки для напоїв;
- палички, що прикріплюються до повітряних куль;
- шпажки;
- одноразові виделки, ножі, ложки, тарілки тощо.
Такі заходи пов'язані з наміром України стати повноцінним членом Євросоюзу, а останній, як відомо, йде шляхом зменшення такого виду відходів.
З 3 липня цього року пластикові пляшки в ЄС продаються винятково з прикріпленими кришками. Очікується, що завдяки цьому кришка потрапить на переробку разом із пляшкою, а не буде викинута окремо у смітник або в ґрунти чи воду.
Цьому рішенню передувала ухвалена у 2019 році Директива ЄС 2019/904 про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля.
"Ідучи європейським шляхом, Україна також впроваджує кращі європейські практики у боротьбі за чисте довкілля. Наразі напрацьовується законопроєкт, який дозволить імплементувати Директиву 2019/904", - пояснили в Міндовкілля.
- Верховна Рада України заборонила використання пластикових пакетів з 2022 року.
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