Передумов для зростання цін на бензин та дизпальне немає, - директор "Консалтингової групи А-95" Куюн
Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн вважає, що в найближчі місяці різкого зростання цін на пальне не передбачається
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Можливо, це буде звучати дивно, втім, жодних змін в цінах на бензин та дизпальне не передбачається. І це було передбачувано. Оскільки ринок готується до акцизів й відповідно всі компанії завозять чималу кількість пального. Фактично ринок стає переповненим і постає завдання - продати пальне. Тобто у вересні пальне будуть продавати ще з низьким акцизом. Відтак, підстав для різкого збільшення цін на пальне немає", - пояснив Куюн.
За словами експерта, є кілька факторів, які вказують на те, що різкого зростання цін на паливо не буде.
"Крім того, підвищення цін на бензин та дизель становить 1,5 й 2 грн за літр палива. Це дуже незначні зміни, на які споживач часто навіть не звертає уваги. Тому, маючи великі запаси пального, враховуючи невеликі зміни в цінах на це паливо й падіння закупівельних цін на світовому ринку, ми точно не очікуємо значного й різкого здорожчання палива на ринку", - додав він.
- Верховна Рада у четвер, 18 липня, прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо. За це проголосували 231 нардеп.
- У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт був зареєстрований задля наближення національного законодавства до стандартів ЄС.
- Закон набуває чинності з 1 вересня 2024 року. Він передбачає встановлення графіку щорічного збільшення акцизного податку на різні види пального, які набиратимуть чинності з 1 січня 2028 року.
- Зокрема, на кінцевому етапі встановлять такі ставки: на бензин - 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне - 330 євро за 1000 л, на скраплений газ - 70 євро за 1000 літрів.
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