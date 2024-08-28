Передумов для зростання цін на бензин та дизпальне немає, - директор "Консалтингової групи А-95" Куюн

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Можливо, це буде звучати дивно, втім, жодних змін в цінах на бензин та дизпальне не передбачається. І це було передбачувано. Оскільки ринок готується до акцизів й відповідно всі компанії завозять чималу кількість пального. Фактично ринок стає переповненим і постає завдання - продати пальне. Тобто у вересні пальне будуть продавати ще з низьким акцизом. Відтак, підстав для різкого збільшення цін на пальне немає", - пояснив Куюн.

За словами експерта, є кілька факторів, які вказують на те, що різкого зростання цін на паливо не буде.

"Крім того, підвищення цін на бензин та дизель становить 1,5 й 2 грн за літр палива. Це дуже незначні зміни, на які споживач часто навіть не звертає уваги. Тому, маючи великі запаси пального, враховуючи невеликі зміни в цінах на це паливо й падіння закупівельних цін на світовому ринку, ми точно не очікуємо значного й різкого здорожчання палива на ринку", - додав він.