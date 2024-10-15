Підготовка до опалювального сезону: в уряді розповіли, в яких трьох ключових напрямах працюють
Напередодні опалювального сезону в Україні уряд, обласні військові адміністрації та влада громад працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку у домівках українців було світло і тепло
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Зазначається, що передусім влада працює над підготовкою інфраструктури до опалювального сезону.
За словами Шмигаля, готовність житлових будинків на сьогодні перевищує 99%, а кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%.
Також понад 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла.
Другий напрям, який виділив прем'єр, - це накопичення ресурсів. Шмигаль зазначив, що наразі в газосховищах є 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. За словами прем'єра, цього достатньо для проходження зими.
Крім того, усі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють.
Третій напрям підготовки до зими — це створення децентралізованої генерації. Прем'єр-міністр додав, що наразі працюють ініційовані Урядом програми енергетичної стійкості, а саме кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити «5-7-9%» для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від "Фонду декарбонізації України" для комунальних підприємств та громад.
Загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 млрд грн.
- Нещодавно у Міненерго заявили, що наразі триває найбільша ремонтна кампанія за часів незалежності України. Перед початком опалювального сезону ситуація в енергосистемі є стабільною.
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