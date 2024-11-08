Підтримка фінансової грамотності та розвиток бізнесу: в Києві провели круглий стіл за участю ветеранів і представників фінсектору

Про це йдеться у програмі "Фінансова грамотність" на Еспресо.

На заході обговорювали важливі ініціативи, спрямовані на підтримку фінансової грамотності ветеранів, а також розвиток ветеранського бізнесу. Учасники круглого столу разом шукали механізми фінансового захисту тих, хто нині обороняє Україну.

"Кількість ветеранів у нас зростає, тож ми завдяки нашим ветеранам та очільниці Мінветеранів пані Калмиковій розробили законопроєкт про ветеранське підприємництво. Відповідно до документа ми стимулюємо розвиток ветеранського підприємництва, розглядаємо ветеранів як осіб, у яких потрібно інвестувати. Ми віримо в те, що після повернення додому більшість ветеранів будуть підприємцями й здобуватимуть економічну незалежність", - сказав нардеп, член комітету ВР із питань соціальної політики Тарас Тарасенко.

Своєю чергою Нацбанк реалізує різноманітні програми, щоб побудувати таку фінансову політику, яка забезпечить інклюзію, безбар'єрність і ветеранську підтримку.

"Питання фінансової інклюзії для нас є пріоритетом. Ми вже зареєстрували з колегами з Верховної Ради проєкт закону про новий тип фінансових установ – банки фінансової інклюзії. Також ми працюємо над спрощенням вимог для діяльності фінансових установ у прифронтових регіонах і розширення можливості залучення агентів до надання фінансових послуг", - зазначив Арсен Макарчук, директор департаменту стратегії та розвитку НБУ.

Якщо до початку повномасштабної війни більшість програм фінустанов були спрямовані на культурні, спортивні, навчальні проєкти, то нині все кардинально змінилося. Фінансові організації переглянули свої пріоритети та зосередилися на підтримці військових і ветеранів.

Під час круглого столу ветерани озвучили низку пропозицій, зокрема звернулися до представників фінансових установ із проханням спростити програми кредитування для військовослужбовців. Представники Нацбанку України підтримали таке звернення та наголосили, що вже активно працюють з урядом для спрощення механізму надання кредитів чинним військовослужбовцям.

Детальніше про це Еспресо поговорив з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації Українських Банків.

За його словами, подібні заходи за участю ветеранів АУБ прагне проводити на регулярній основі, щоб наші військові й ветерани знали, якими додатковими пільгами вони можуть скористатися.

"Були пропозиції, наприклад, зібрати на вебсайті Асоціації українських банків в одному окремому розділі всі ініціативи, які пропонують банківські й фінансові установи для захисників, захисниць і ветеранів. Щоб людина не ходила по всіх сайтах 62-х банків України або фінансових компаній, а в одному місці могла подивитися, де є якийсь пільговий кредит, де грант тощо", - розповів Андрій Дубас.

Він пояснив, що на захід запросили ветеранів для того, щоб вони могли сказати, які ініціативи бізнесу для них цікаві й важливі, а які – ні.

Відповідаючи на запитання щодо того, яким є внесок фінансових установ у підтримку ЗСУ й ветеранів, Андрій Дубас сказав: "Фінансові установи сплачують податки. З 2023 року в нас підвищена ставка податку. Якщо оцінити ту підвищену ставку податку, яку, наприклад, заплатили банки за весь минулий 2023 рік, і перевести ці гривні в дрони, то це близько 1,5 млн дронів".

"Другий момент. Кожен банк, кожна фінансова установа, практично кожна, я не побоюся цього слова, має якийсь батальйон або підрозділ, який вона на щомісячній основі підтримує в розмірі 50–100 тис. грн, хтось більше", – додав він.

АУБ минулого року організувала проєкт документального фільму про Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). Стрічку профінансували 20 банків і фінансових установ, вона вийшла в прокат в усіх кінотеатрах України. Також її показують за кордоном. Кошти, вторговані від прокату, йдуть на підтримку батальйону, в якому служив полеглий захисник.

"Звичайно, цього може бути недостатньо, але якщо керуватися такою філософією, що кожен на своєму місці, як крапля в океані, може робити якусь невелику дію, тоді загальний результат буде колосальним", – резюмував президент АУБ.