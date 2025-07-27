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Питання страхування від військових ризиків для бізнесу має бути врегульоване, - економіст Непран

Віталій Бесараб
27 липня, 2025 неділя
19:40
Економіка "Епіцентр". Херсон

Сьогодні одним із важливих питань для роботи економіки України залишаються механізми страхування від військових ризиків для бізнесу

Зміст

Про це в етері заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

"На жаль, сьогодні спостерігається ситуація з тим, що українські підприємства релокуються до Європи. І навряд чи ці підприємства колись повернуться до України, бо є велика спокуса залишитись в Європі. До прикладу, я знаю людей, які займаються виробництвом військової продукції. Вони перевили виробництво у сусідню країну, розуміючи, що їхнє підприємство є головною ціллю для ворога. З погляду безпеки це чудове рішення, втім, шанси, що ці підприємства потім повернуться до України дуже низькі. Тоді нам доведеться робити комфортні умови для такого бізнесу. Це буде працювати як з тою ж ситуацією з поверненням людей за кордону. Просто дати гроші, заплати не спрацює", - пояснив Непран.

Економіст наголосив, що якщо в Україні не існуватимуть механізми страхування від військових ризиків, то бізнес буде просто закриватись.

"Така тенденція є і підприємства переносять. Окремі великі гравці на ринку купують заводи в європейських країнах. До прикладу, великий виробник курятини купив завод в Іспанії. Точно так само українські фармацевти купують підприємства в Польщі й Німеччині. З точки зору економіки України це погано, бо активний бізнес виїжджає з країни. Тому в Україні потрібно врегулювати питання страхування від військових ризиків має бути врегульоване. Якщо такого механізму не буде, то люди будуть просто закривати бізнес", - додав він.
 

Теги:
Суспільство
Україна
бізнес
Війна з Росією
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