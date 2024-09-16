Податки та гуманітарна допомога від найбільшого виробника води: як бізнес підтримує державу та українців

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

При цьому, за словами засновника компанії Всеволода Біласа, IDS Ukraine не просто вчасно сплачує податки, а й подвоює, а подекуди й потроює ці суми.

"Компанія IDS Ukraine сплатила на кінець серпня у 2 рази більше податків ніж за перше півріччя минулого року. Тобто ми сплатили більш ніж 610 млн. Так само і в 3 рази збільшив податки Моршинський завод. Так само в порівнянні до минулого року. За минулий рік за перше півріччя ми сплатили 70 млн. На сьогодні за перше півріччя цього року ми сплатили майже 210 млн грн", – сказав він журналістам.

Бренди "Моршинської" та "Миргородської" давно стали улюбленими серед наших громадян не тільки через якість та користь води, але й тому, що виготовляють їх самі ж українці. Зокрема, міський голова Моршина Руслан Ільницький розповідає, що завдяки компанії IDS Ukraine роботу на місцях мають жителі Моршинської та Стрийської громади. Він зазначив, що під час пандемії коронавірусу, коли всі санаторії були закриті, завод Моршинських мінеральних вод тримав місто на плаву.

"Нам потрібно, аби бюджетоутоврююче для нашого міста підприємство працювало, щоб наші люди отримували зарплати. Щоби ми отримали податки. Станом на сьогодні саме так і є", – розповів мер Моршина.

Також компанія виробник "Моршинської" та "Миргородської" продовжує свою благодійну діяльність. Воду безоплатно направляють українським захисникам, рятувальникам, медикам, надають оснащення та фінансують відновлення воїнів. Окремо допомагають мобілізованим співробітникам з амуніцією та обладнанням.

Загальна сума наданої компанією гуманітарної підтримки станом на зараз перевищила 400 млн грн.

Як розповів журналістам засновник "Моршинської", акціонер IDS Ukraine Всеволод Білас, компанія продовжує виплачувати зарплату своїм співробітникам, які служать у ЗСУ. На це IDS витратила вже понад 75 млн грн.

У 2022 році за поданням Бюро економічної безпеки України суд арештував усі 100% корпоративних прав компанії виробника "Моршинської" та "Миргородської". Таке рішення суд ухвалив через те, що часткою у 49% у підприємстві володіли росіяни. При цьому під санкції потрапили й інші акціонери, зокрема британці грузинського походження, а також українець Всеволод Білас. Попереднє керівництво Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) ухвалило рішення передати "Моршинську" в управління "Карпатським мінеральним водам". Однак у компанії стверджують, що наслідки передачі найбільшого виробника води в управління конкуренту можуть бути катастрофічними для держави.

Наразі справа перебуває на розгляді в АМКУ, а компанія IDS Ukraine продовжує працювати, сплачувати податки, займатися благодійністю і сподівається на дотримання законодавчих норм і європейських практик у санкційних процесах, підкреслили в компанії.