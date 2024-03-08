Польський сейм наклав санкції на імпорт російської й білоруської агропродукції в ЄС
8 березня сейм Польщі прийняв резолюцію про введення санкцій на імпорт російських і білоруських товарів, сільськогосподарської продукції у Європейський Союз
Про це повідомляє "Польське радіо".
Нижня палата парламенту Польщі закликає Єврокомісію запровадити з санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до Євросоюзу.
У резолюції йдеться про те, що імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі продовжує приносити великі доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.
"За" проголосував 441 депутат, ще двоє утрималися від голосування, за даними "Польського радіо". Проєкт підготувала президія сейму.
Представники "Громадського комітету", депутат Марта Вцісло зазначила, що Польща повинна переконувати всю європейську спільноту протистояти режимам і бути солідарною з Україною, однак, не коштом аграріїв.
"Резолюція відповідає потребам польських та європейських фермерів, є голосом польського парламенту, а водночас посилює позицію польського уряду у переговорах з Європейським Союзом. Документ закликає Євросоюз повернутися до правил, які діяли в торгівлі з Україною та іншими країнами з-поза Спільноти до початку повномасштабної війни, що відповідає основним вимогам польських фермерів", — повідомила політик.
"Це наше моральне зобов’язання – припинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню Росії та Білорусі, яка підтримує першу, продовжувати війну з Україною. Тим більше, що російський імпорт може виявитись зерном, вкраденим з окупованих територій України", - наголошується у документі.
- 22 лютого сейм Латвії ухвалив рішення про заборону ввезення сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Росії та Білорусі.
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