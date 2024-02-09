Посівна кампанія-2024: у Мінагрополітики дали прогноз та озвучили проблеми аграріїв

Про це Reuters розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський.

"Я не очікую кардинальних змін щодо посівних площ. Якщо посівні площі будуть меншими, то це буде дуже незначне зменшення", - сказав він.

Сольський зазначив, що минулої осені аграрії засіяли меншу площу озимої пшениці через погану погоду, і це може змусити їх збільшити посівні площі ярої пшениці.

Минулого року в Україні було посіяно 280 тис. га ярої пшениці. Під урожай 2024 року посіяно 4,2 млн га озимої пшениці проти близько 4,4 млн га роком раніше.

"Збільшення загальної посівної площі однозначно не буде. Я визнаю її скорочення, і відразу виникає питання, що тоді сіяти? У нас тільки три варіанти - соняшник, соя і кукурудза", - сказав міністр.

За його словами, фермери намагатимуться збільшити посівні площі сої, але серйозною перешкодою може стати нестача високоякісного насіння сої. Чиновник також зазначив, що порівняно низькі ціни на насіння соняшнику та обов’язкова сівозміна не дозволять у майбутньому збільшити посівні площі соняшнику.

Сольський зазначив, що брак коштів у фермерів через війну та труднощі з експортом змусили їх економити та використовувати насіння пшениці нижчої якості.

За його словами, озима пшениця поки що пережила зиму без серйозних пошкоджень, але якість майбутнього врожаю невідома.

"Є одна проблема – мені здається, що насіння у нас стає все гірше і гірше", – сказав Сольський.

"Мені здається, що фермери економлять на насінні озимої пшениці... і (це) одна з причин гіршої якості пшениці", - додав він.

Доходи українських аграріїв суттєво впали через труднощі з експортом урожаю 2022 та 2023 років через обмежену пропускну здатність морських портів і дорогу логістику використання наземних коридорів.