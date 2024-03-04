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Постачання газу з РФ до ЄС зменшилися на 71% за час повномасштабної війни, - єврокомісарка

4 березня, 2024 понедiлок
23:44
Економіка Газпром

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в рамках програми RePowerEU імпорт російського газу до ЄС зменшився на 71%

Про це під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з питань енергетики заявила єврокомісар Кадрі Сімсон, передає Укрінформ.

"Європа сьогодні є стабільною, програма RePowerEU протягом двох років принесла свої результати. Торік на російський газ припадали 15% загального обсягу від імпорту газу, у порівнянні із 24% у 2022 році та 45% за рік до початку війни. Імпорт газу з Росії до ЄС зменшився на 71% з 2021 року. Ціни суттєво знизилися, і перебувають на відносно стабільному рівні. Минулого тижня вони становили 25 євро за мегават/год - і це той рівень який існував до початку війни", - зазначила вона.

За її словами, країни ЄС впевнено підходять до завершення опалювального сезону із заповненням газових сховищ на 62%. Очікується, що до початку нового циклу закачування цей показник становитиме 45-55%.

Вона додала, що зараз ЄС може покладатися на низку надійних постачальників, головними серед яких залишаються Норвегія і США.

"Ми обговорили також важливість зменшення попиту на газ. Міністри дійшли згоди навколо рекомендацій Єврокомісії продовжити практику скорочення споживання газу на 15% протягом наступного року. На цей час заходи економії дозволили заощадити до 18% від рівня споживання у 2022 році. Тож ми будемо продовжувати ці зусилля - цього разу без зобов’язальних законодавчих норм, на добровільній основі. Це ще одна ознака того, що ми поступово виходимо з надзвичайного стану в енергетиці", - зазначила Сімсон.

Вона розповіла, що міністри на пропозицію Литви обговорили можливість подальшого скорочення імпорту скрапленого російського газу, але поки не дійшли згоди в цьому питанні. Рішення залежатиме від політичної волі країн ЄС та врахування всіх наслідків такого кроку, а також від готовності поширити санкції ЄС на газову промисловість Росії.

"З погляду обсягів, імпорт російського LNG залишається стабільним. Минулого року він становив 18 мільйонів кубометрів, які були імпортовані європейськими компаніями. Але ми не можемо дозволити Росії компенсувати через LNG ті обсяги, які були за одноосібним рішенням скорочені у постачанні трубопровідного газу. Газовий пакет, погоджений минулого року, передбачає відмову від російського або білоруського газу за певних умов. Його остаточне голосування в Європарламенті має відбутися наприкінці квітня", - резюмувала єврокомісарка.

  • Європейський союз має закріпити в законі свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу  та СПГ до 2027 року.
  • Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава готова продовжити транзит російського газу через свою газотранспортну систему за ініціативи країн Європейського Союзу. Однак продовжувати або підписувати новий контракт з Газпромом Росії не буде.
Теги:
Україна
Росія
ЄС
газ
санкції проти Росії
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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