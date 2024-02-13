"Приблизно так виглядав Радянський Союз": МВФ дав оцінку економіці Росії

Про це вона сказала в інтерв'ю CNBC.

Георгієва нагадала, що витрати на оборону та безпеку цьогоріч становитимуть близько 40% загальних бюджетних витрат Росії. Однак Москва вже має проблеми через санкції та відтік кваліфікованих кадрів.

"Це воєнна економіка, в якій держава – яка, згадаймо, мала дуже великі запаси, створені за багато років фіскальної дисципліни, – інвестує в цю воєнну економіку. Якщо ви подивитеся на Росію, там сьогодні зростає виробництво для військових, а споживання падає. Приблизно так виглядав Радянський Союз – високий рівень виробництва, низький рівень споживання", - сказала директорка МВФ.

За її словами, Росію залишили близько 800 тис. людей, частина з яких є науковцями та представниками IT-сфери.

"Насправді я вважаю, що російську економіку чекають дуже важкі часи через відтік людей і обмежений доступ до технологій, який супроводжує санкції. Тому цифри хоч і виглядають гарними, але за ними прихована більша картина, і ця картина не дуже хороша", – сказала Георгієва.