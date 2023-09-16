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Головна Економіка За півтора року великої війни з Україною Росія витратила близько $167,3 млрд, - Forbes

За півтора року великої війни з Україною Росія витратила близько $167,3 млрд, - Forbes

16 вересня, 2023 субота
18:19
Економіка Російські військові

За розрахунками Forbes, вартість одного дня великої війни з Україною для Росії складає близько 300 млн доларів. Загалом за півтора року РФ витратила понад 167 млрд доларів

Про це повідомляє Forbes.

Близько 300 млн доларів РФ витрачає на війну з Україною щоженно. За січень-червень 2023 року більше було витрачено більше, ніж планував витратити за весь 2023 рік. Попри це, Росія подвоює військовий бюджет, а вартість російського солдата стає все меншою.

За розрахунками Forbes, які були проведені на основі даних Генштабу ЗСУ, прямі військові витрати та вартість втраченої техніки Росії за 18 місяців війни становлять близько 167,3 млрд доларів без урахування постійних видатків на оборону.

Найбільші статті витрат: забезпечення військових дій (доларів51,3 млрд), зарплати військових (доларів35,1 млрд), компенсації родинам загиблих (доларів25,6 млрд) і поранених (доларів21 млрд) та вартість знищеної техніки (доларів34 млрд).

Зарплати солдатам ВС РФ

Після стрімкого падіння рубля "вартість" російського солдата для бюджету РФ значно зменшилася. Станом на 2022 рік сумарні виплати на одного бійця складали близько 200 доларів на день, наразі - 120 доларів на день. 

Зазначається, що лише за перші шість місяців 2023 року Росія витратила на потреби оборони 5,59 трлн рублів, що на 600 млрд рублів більше, ніж було закладено в бюджеті РФ на весь рік. Це змусило російський уряд подвоїти планові витрати федерального бюджету на оборону на 2023 рік, збільшивши їх до 9,7 трлн рублів. 

Загальний бюджет РФ на 2023 рік запланований на рівні 29 трлн рублів. Таким чином 33% федерального бюджету буде витрачено на забезпечення армії. 

Також з падінням рубля зменшується вартість компенсації військовим в доларах США. Якщо за курсу 60 рублів/долар вартість компенсації родині загиблого у РФ становила близько 110 000 доларів, зараз це лише близько 65 000 доларів. Сума компенсації пораненим відповідно знизилася з 45 000 доларів до 27 000 доларів.

За даними Генштабу ЗСУ, рівень російських втрат останні місяці залишається на значно вищому рівні ніж торік, відповідно Росія змушена витрачати більше на компенсації.

Ракети, снаряди та амуніція

Основна стаття витрат РФ на війну в Україні – це боєприпаси та військове забезпечення армії. Загальна вартість цих витрат — 51,34 млрд доларів.

Повідомляється, що минулого року російська артилерія використовувала до 50 000 снарядів на день, зараз темпи використання істотно скоротилися: орієнтовно до 10 000 снарядів на день. 

Середня ціна снаряда радянського калібру близько 1000 доларів. Отже, тільки на забезпечення російської артилерії росіяни витратили понад 9 млрд доларів за півтора року великої війни. 

Очевидно Росія не готувалася до настільки тривалої війни і її запас снарядів та можливості виробництва не дозволяють забезпечити власні потреби в довгостроковій перспективі, що змушує укладати контракт на постачання боєприпасів з Північною Кореєю.

Також Росія відновила інтенсивність ракетних обстрілів території України. Якщо за березень-квітень РФ випустила по Україні 95 ракет великої дальності, в травні було запущено уже 243 ракети. В серпні — 126.  

Загальна вартість ракет, випущених по території України, уже складає понад 21,1 млрд доларів.

Втрати техніки

Найбільші втрати ворога у війні проти України серед техніки — танки та авіація. 

Росія втратила 315 бойових літаків, середньою вартістю 18,8 млн доларів, та 316 гелікоптерів, середньою вартістю 10,4 млн доларів. 

За три місяці контрнаступу українські військові знищили майже 2000 артилерійських систем. Це стільки ж як за весь минулий рік. Загалом Росія уже втратила артилерії та РСЗВ на 5 млрд доларів.

Загальні втрати російської техніки в грошовому еквіваленті складають понад 34 млрд доларів за період з 24 лютого 2022-го по 24 серпня 2023-го.

Україна
Росія
бюджет
російська армія
Війна з Росією
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