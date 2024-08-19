Прокудін розповів про підготовку Херсонщини до опалювального сезону
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в області йде активна підготовка до опалювального сезону, рівень готовності наразі становить 53%
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Щодо опалювального сезону, зараз рівень готовності 53%", - зазначив Прокудін.
Він зазначив, що централізоване теплопостачання наразі є лише в Херсоні. В області тривають роботи з підготовки до опалювального сезону котелень та тепломереж.
За його словами, акцент зараз на забезпеченні безперебійного електро- і теплопостачання, навіть у надзвичайних ситуаціях. Для цього в котельнях встановлюють когенераційні установки.
"Нині є вісім одиниць такого обладнання, триває процес їх підʼєднання. Ми встигнемо, ми це здатні забезпечити, навіть якщо в нас світла не буде, то ці установки дають електроенергію на внутрішні потреби котельні. Ми і електроенергією і теплом будемо забезпечені, навіть у надзвичайній ситуації", - пояснив голова ОВА.
Прокудін додав, що Херсонщина з цього питання також співпрацює з міжнародними партнерами.
"У нас 77 тисяч людей потребують опалювальних матеріалів. Минулого року ми все відпрацювали, були забезпечені всі категорії населення в Херсонській області. В цьому році ми почали цей процес з початку літа, на 30% люди вже забезпечені. Я думаю, ми витягнемо цей опалювальний сезон", - підсумував він.
- 7 серпня в.о. голови правління Енергоатом Петро Котін на пресконференції заявив, що цього року компанія має відремонтувати ще два енергоблоки АЕС, щоб підготуватися до опалювального сезону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.56
- EUR Купівля 45.09Продаж 45.76
- Актуальне
- Важливе