Прокудін розповів про підготовку Херсонщини до опалювального сезону

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Щодо опалювального сезону, зараз рівень готовності 53%", - зазначив Прокудін.

Він зазначив, що централізоване теплопостачання наразі є лише в Херсоні. В області тривають роботи з підготовки до опалювального сезону котелень та тепломереж.

За його словами, акцент зараз на забезпеченні безперебійного електро- і теплопостачання, навіть у надзвичайних ситуаціях. Для цього в котельнях встановлюють когенераційні установки.

"Нині є вісім одиниць такого обладнання, триває процес їх підʼєднання. Ми встигнемо, ми це здатні забезпечити, навіть якщо в нас світла не буде, то ці установки дають електроенергію на внутрішні потреби котельні. Ми і електроенергією і теплом будемо забезпечені, навіть у надзвичайній ситуації", - пояснив голова ОВА.

Прокудін додав, що Херсонщина з цього питання також співпрацює з міжнародними партнерами.

"У нас 77 тисяч людей потребують опалювальних матеріалів. Минулого року ми все відпрацювали, були забезпечені всі категорії населення в Херсонській області. В цьому році ми почали цей процес з початку літа, на 30% люди вже забезпечені. Я думаю, ми витягнемо цей опалювальний сезон", - підсумував він.