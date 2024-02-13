Прокуратура та уряд Польщі відреагували на інцидент із розсипаним зерном на кордоні з Україною

Заяву Секерського наводить пресслужба Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Польщі.

Він назвав висипання зерна "не зовсім адекватною формою протесту", але водночас додав, що до неї "часто вдаються фермери в різних країнах".

"Фермери не опанували свої емоції, але слід пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Напередодні весняно-польових робіт у них немає грошей на купівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їх відчай", – йдеться у заяві польського міністра.

Секерський зазначив, що виступає за діалог і прямі переговори як найкращу форму розв'язання складних проблем.

"Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий акт відчаю і прошу розуміння їхньої надзвичайно складної ситуації. Ми ведемо технічні переговори з українським Міністерством сільського господарства, під час яких хочемо визначити умови торгівлі, які б обмежили наплив товарів, що підривають стабільність агропродовольчих ринків", – підкреслюється в заяві міністра.

Окружна прокуратура Хелма (Люблінське воєводство) почала розслідування щодо розсипання зерна з українських вантажівок, інформує TVN24.

Розслідування розпочали за двома напрямами — знищення майна та порушення митної безпеки. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Наразі слідчі опитують свідків та документують докази.