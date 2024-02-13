Прокуратура та уряд Польщі відреагували на інцидент із розсипаним зерном на кордоні з Україною
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив за розсипане зерно на кордоні з Україною, а прокуратура відкрила провадження
Заяву Секерського наводить пресслужба Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Польщі.
Він назвав висипання зерна "не зовсім адекватною формою протесту", але водночас додав, що до неї "часто вдаються фермери в різних країнах".
"Фермери не опанували свої емоції, але слід пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Напередодні весняно-польових робіт у них немає грошей на купівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їх відчай", – йдеться у заяві польського міністра.
Секерський зазначив, що виступає за діалог і прямі переговори як найкращу форму розв'язання складних проблем.
"Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий акт відчаю і прошу розуміння їхньої надзвичайно складної ситуації. Ми ведемо технічні переговори з українським Міністерством сільського господарства, під час яких хочемо визначити умови торгівлі, які б обмежили наплив товарів, що підривають стабільність агропродовольчих ринків", – підкреслюється в заяві міністра.
Окружна прокуратура Хелма (Люблінське воєводство) почала розслідування щодо розсипання зерна з українських вантажівок, інформує TVN24.
Розслідування розпочали за двома напрямами — знищення майна та порушення митної безпеки. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Наразі слідчі опитують свідків та документують докази.
- 12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю. Поліція з'ясовує подробиці інциденту.
- У Мінагрополітики також вже відреагували на знищення зерна у Польщі, а в Центрі протидії дезінформації розповіли, хто стоїть за провокацією з українським зерном на кордоні.
- У Польщі прагнуть провести перевірки всього українського зерна на кордоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.83 Купівля 37.83Продаж 38.44
- EUR Купівля 40.79Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе