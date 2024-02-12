Польща планує перевірити українське зерно, яке прямує транзитом через країну

Про це повідомив заступник міністра сільського господарства і розвитку села Польщі Міхал Колодзейчак, повідомляє pap.pl.

"Сьогодні ми дамо чіткі вказівки перевірити весь зерновий транзит на кордоні з Україною", - сказав він.

Відповідаючи на питання щодо списку компаній, які імпортували зерно з України, Колодзейчак заявив: було зареєстровано 15 тис. перевезень фуражного зерна. Найменше з них, за його словами, було розміром з одну вантажівку, коли найбільше "становить цілий потяг, тобто кілька дюжин вагонів". Він також зазначив, що більшість цього зерна не перевірялося Польщею.

На думку заступника міністра, процедури перевірки зерна на українсько-польському кордоні "заслуговують осуду". Він також зауважив, що "не довіряє жодному імпортеру або експортеру продукції з-за кордону, який представляє нам свої тести".

"Сьогодні на зустрічі з різними службами я вимагатиму, щоб усі партії зерна, призначені для експорту, які підпадають під ембарго, були оглянуті в Польщі. Я буду лобіювати ці правила", - заявив Колодзейчак.