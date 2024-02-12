Польща планує перевірити українське зерно, яке прямує транзитом через країну
У Польщі прагнуть провести перевірки всього українського зерна на кордоні
Про це повідомив заступник міністра сільського господарства і розвитку села Польщі Міхал Колодзейчак, повідомляє pap.pl.
"Сьогодні ми дамо чіткі вказівки перевірити весь зерновий транзит на кордоні з Україною", - сказав він.
Відповідаючи на питання щодо списку компаній, які імпортували зерно з України, Колодзейчак заявив: було зареєстровано 15 тис. перевезень фуражного зерна. Найменше з них, за його словами, було розміром з одну вантажівку, коли найбільше "становить цілий потяг, тобто кілька дюжин вагонів". Він також зазначив, що більшість цього зерна не перевірялося Польщею.
На думку заступника міністра, процедури перевірки зерна на українсько-польському кордоні "заслуговують осуду". Він також зауважив, що "не довіряє жодному імпортеру або експортеру продукції з-за кордону, який представляє нам свої тести".
"Сьогодні на зустрічі з різними службами я вимагатиму, щоб усі партії зерна, призначені для експорту, які підпадають під ембарго, були оглянуті в Польщі. Я буду лобіювати ці правила", - заявив Колодзейчак.
- 7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
- Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
- Причина поновлення протестів проста, за словами одного з організаторів акції Романа Кондрува, із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.
- 12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.22
- EUR Купівля 40.69Продаж 41.5
- Актуальне
- Важливе