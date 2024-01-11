Рада ЄС дала старт переговорам про створення Ukraine Facility. Далі слово за Європарламентом

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Наразі ми чітко дотримуємося узгодженого плану. У лютому ми очікуємо на оновлення багаторічної фінансової програми ЄС до 2027 року, а також остаточне затвердження Ukraine Facility, що дасть повноцінний старт програмі та дасть змогу отримати необхідну макрофінансову допомогу", - зазначила очільниця відомства Юлія Свириденко.

У пресслужбі зауважили, що наступним кроком стане проведення офіційних тристоронніх переговорів між Радою ЄС, Європейським парламентом та Європейською комісією щодо створення програми Ukraine Facility. Домовленість, досягнута під час переговорів, набуде чинності після офіційного ухвалення відповідного рішення з боку Ради ЄС та Європейського парламенту.

Програма Ukraine Facility передбачає наявність трьох складових.

"Основу першої складової складе План для Ukraine Facility – технічний документ, необхідний для реалізації програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу. План включатиме програму пріоритетних реформ, які закладуть фундамент для подальшого відновлення та розвитку економіки та сприятимуть інтеграції з ЄС. За прогрес у виконанні індикаторів Плану надаватиметься щоквартальна фінансова підтримка!, - повідомили в Мінекономіки.

Другою складовою програми Ukraine Facility стане спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції.

Третьою складовою є технічна допомога та інші заходи, що сприятимуть реалізації структурних реформ на шляху до набуття повноцінного членства України в ЄС.