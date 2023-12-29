Кабмін для надання Єврокомісії затвердив проєкт плану Ukraine Facility на €50 млрд

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні затверджуємо проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії. Спільно з бізнесом, громадським сектором, депутатським корпусом, регіонами провели величезну роботу з його створення. Наразі є поточні напрацювання, до яких Єврокомісія ще надасть свої коментарі та пропозиції", - сказав Шмигаль на засіданні уряду 29 грудня.

Згідно з ним, після затвердження регламенту Ukraine Facility Європейською радою, засідання якої заплановано на 1 лютого 2024 року, будуть оголошені фінальні умови програми.

"Погодження Єврокомісією фінальної версії плану відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності", – зазначив прем'єр.