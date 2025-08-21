Разумков розкритикував внесення змін до митного кодексу, ухвалених Радою

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" митного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу. Народний депутат Дмитро Разумков пояснив, чому виступив проти цього закону.

"Цим законом ви створюєте касту, яка буде заробляти — не виробляти — разом з Міністерством оборони. У цьому є велика проблема, тому що в нас нічого глобально не помінялося. Зараз Міністерство оборони очолює людина, яка раніше очолювала уряд і несла відповідальність за роботу всього уряду і всіх підприємств, які були повʼязані з Міністерством оборони і Міністерством економіки", - заявив він з трибуни Верховної Ради.

Разумков наголосив, що закони мають допомагати бізнесу.

"Якщо ми хочемо зробити добре для бізнесу, ми маємо приймати такі закони, які будуть їм допомагати. Допомагати їм створювати нові робочі місця, допомагати їм отримувати пільгові кредити, допомагати їм виходити на міжнародні ринки, допомагати їм проводити експортні операції зі своєю продукцією, допомагати їм покращувати сальдо платіжного балансу і багато інших речей, що ми маємо робити для комфортної роботи бізнесу", - уточнив нардеп.

Рішення, які за останні роки ухвалював парламент, за словами Разумкова, лише нашкодили бізнесу.

"Голосуючи за гарні назви, не завжди ви отримуєте гарні речі", - додав він і закликав не підтримувати закон у тій редакції, яка є.