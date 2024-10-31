РФ необхідно підвищити податки, щоб продовжувати війну в Україні, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вже оголошених заходів зі збільшення доходів буде недостатньо для фінансування військових витрат країни, що різко зростають.

"У російському проєкті бюджету на 2025 рік близько третини загальних витрат, або 6,3% ВВП, виділяється на армію – це найвищий рівень з часів холодної війни. Вперше частка видатків на оборону буде вдвічі більша, ніж соціальні витрати", - йдеться у повідомленні.

Як пише видання, величезне збільшення військових витрат викликає інфляційний розпал економіки Росії. Процентні ставки зросли до найвищого рівня з 2003 року, а курс рубля впав до річного мінімуму стосовно долара.

"Очікується, що масштабна податкова реформа принесе додаткові надходження в розмірі 1,7% ВВП у 2025 році. Економісти стверджують, що цього буде недостатньо", - пише видання.