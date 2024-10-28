ISW: "вигорання" російської економіки змусить Путіна переглянути стратегію війни проти України

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики цитують публікацію видання The Washington Post, в якому йшлося про те, що російські компанії змушені штучно підвищувати зарплати для своїх працівників, щоб конкурувати з високими зарплатами в російському війську.

Ці високі військові витрати чинять тиск на російську економіку, яка перебуває "під загрозою перегріву". Так, голова російського Центробанку Ельвіра Набіулліна в липні 2024 року зазначала, що робоча сила та виробничі потужності Росії "майже вичерпані".

The Washington Post зазначає, що приватним російським компаніям важко встигати за зарплатами російських військових і їм все частіше доводиться пропонувати зарплати, які в кілька разів перевищують середні показники в галузі.

ISW нагадує, що в російських регіонах збільшили одноразові бонуси для військовослужбовців за контрактом, щоб підтримувати темпи формування збройних сил.

На думку аналітиків, це доводить, що Росія не має необмеженого резерву людської сили й повинна зважати на постійно зростаючі витрати для поповнення своїх втрат на передовій.

У звіті також підкреслюється, що Путін потребує мігрантів як для роботи в Росії, так і для служби у війську. Натомість він мусить зважати на свій електорат, який виступає проти мігрантів.

Оскільки російський диктатор уникає оголошення мобілізації, він залучає людей до війська за допомогою великих зарплат, які посилюють тиск на російську економіку.

Аналітики наголошують, що ресурси РФ обмежені, тому її економіка досягне точки вигорання, а це змусить Путіна вигадати, як по-іншому забезпечити свою армію або змінити свій спосіб ведення війни.