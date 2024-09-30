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РФ возить нафту через Фінську затоку танкерами "тіньового флоту", які потребують ремонту, - розслідування

Ксенія Золотова
30 вересня, 2024 понедiлок
16:53
Економіка нафтовий танкер

Розслідування фінських журналістів виявило російський "тіньовий флот", який транспортує нафту через Фінську затоку на непридатних для цього танкерах

Зміст

Про це повідомляють розслідувачі Yle.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ЄС запровадив санкції проти російської нафти, і західні судна перестали перевозити її.

Розслідування виявило, що РФ використовує судна, що належать до так званого тіньового флоту, що допомагає уникати санкцій. Це нафтові танкери, які мають російське страхування або взагалі не застраховані. Якщо судно не застраховане належним чином, відшкодувати збитки в разі аварії може бути складно, пояснюють журналісти.

Зазначається, що з січня по травень 2024 року через Фінську затоку пройшло близько 600 танкерів з російською нафтою. Майже половина з них - 283 - належали "тіньовому флоту". Багато з них за цей період кілька разів відвідували російські нафтові порти.

У розслідуванні Yle йдеться, що навесні нафтовий танкер з чорного списку проходив через Фінську затоку кожні два тижні.

Проте з 283 суден "тіньового флоту" лише 11 потрапили до "чорного списку". Якщо судно потрапляє до "чорного списку", це означає, що воно перебуває в настільки поганому стані або має настільки серйозні недоліки, що його заборонено експлуатувати. Незалежна організація морської інспекції Paris Mou може внести судно до "чорного списку".

Окрім того, що багато нафтових танкерів мають неякісну страховку, вони також можуть бути старими: майже 7 з 10 нафтових танкерів, що курсують Фінською затокою, мають вік 15 років і більше.

Чіткого обмеження терміну експлуатації нафтових танкерів не існує, але експерти, з якими поспілкувалося Yle, стверджують, що після 15 років ризик виникнення технічних проблем зростає.

Зупинити рух танкерів, які забирають російську нафту в російських нафтових гаванях Усть-Луга і Приморськ у дальньому кінці Фінської затоки, складно. Адже за словами експертів, рух відбувається в міжнародних водах, і прибережна держава не може втручатися.

Втрутитися може лише держава прапора або держава порту, якщо судно заходить у гавань. Нафтові танкери, що перевозять російську нафту, уникають портів Балтійського моря.

  • Незалежне дослідження, проведене природоохоронною організацією Greenpeace, виявило, що танкери з російською нафтою попри санкції продовжують прямувати до портів ЄС.
Теги:
Світ
Росія
Фінляндія
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
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