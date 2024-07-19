РФ застосовує нові методи обходу санкцій у нафтовій торгівлі: в ОП розповіли деталі
Російські окупанти застосовують нові методи обходу санкцій у нафтовій торгівлі, використовуючи санкційні танкери Совкомфлоту для перевезень
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм.
Зазначається, що танкер Oxis отримав 1 млн барелів нафти Urals від санкційного танкера в Оманській затоці.
За словами Єрмака, тактика включає вимкнення систем відстеження та передачу неправдивих даних про місцезнаходження. Це ускладнює міжнародний контроль, але також свідчить про ефективність санкцій, змушуючи Росію вдаватися до складних і ризикованих схем експорту нафти.
Голова ОП підкреслив, що зростання ризиків та витрат означають проблеми для їхнього сектора.
"Але санкції треба посилити", - наголосив Єрмак.
- Велика Британія додала до санкційного списку "тіньового флоту" РФ 11 танкерів, які пов’язані з перевезенням російської нафти чи нафтопродуктів до третіх держав.
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