РФ застосовує нові методи обходу санкцій у нафтовій торгівлі: в ОП розповіли деталі

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм.



Зазначається, що танкер Oxis отримав 1 млн барелів нафти Urals від санкційного танкера в Оманській затоці.

За словами Єрмака, тактика включає вимкнення систем відстеження та передачу неправдивих даних про місцезнаходження. Це ускладнює міжнародний контроль, але також свідчить про ефективність санкцій, змушуючи Росію вдаватися до складних і ризикованих схем експорту нафти.

Голова ОП підкреслив, що зростання ризиків та витрат означають проблеми для їхнього сектора.



"Але санкції треба посилити", - наголосив Єрмак.