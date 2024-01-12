Росія пригрозила "болісними заходами" в разі конфіскації активів РФ

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

"Заходів у відповідь буде вжито, і буде вжито таких заходів, що їх помітять, відчують, вони будуть болючими для тих, хто розв'язує черговий виток торговельно-економічної та фінансової війни", - сказала Захарова.

Коментуючи інформацію, що з'явилася в західних ЗМІ про те, що США підтримують конфіскацію російських активів на суму понад 300 млрд доларів, вона зазначила, що "немає нічого нового в принциповому ставленні Вашингтона до подібних речей".

За словами Захарової, Штати намагаються переконати країни Євросоюзу "першими вчинити нелегітимні дії" щодо конфіскації російських активів, щоб Європейський Союз "взяв на себе всі неминучі негативні економічні, юридичні та моральні наслідки такого кроку".