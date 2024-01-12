Росія пригрозила "болісними заходами" в разі конфіскації активів РФ
Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія вживе "болючих заходів" у разі конфіскації активів
Про це повідомляє російський Інтерфакс.
"Заходів у відповідь буде вжито, і буде вжито таких заходів, що їх помітять, відчують, вони будуть болючими для тих, хто розв'язує черговий виток торговельно-економічної та фінансової війни", - сказала Захарова.
Коментуючи інформацію, що з'явилася в західних ЗМІ про те, що США підтримують конфіскацію російських активів на суму понад 300 млрд доларів, вона зазначила, що "немає нічого нового в принциповому ставленні Вашингтона до подібних речей".
За словами Захарової, Штати намагаються переконати країни Євросоюзу "першими вчинити нелегітимні дії" щодо конфіскації російських активів, щоб Європейський Союз "взяв на себе всі неминучі негативні економічні, юридичні та моральні наслідки такого кроку".
- Законопроєкт про конфіскацію та передачу Україні активів РФ у сенаті США зареєстрували в середині червня.
- 30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів.
- Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро з заморожених активів Росії, щоб скерувати їх як фінансову допомогу для України.
- 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.
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