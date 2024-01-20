Росія стала найбільшим постачальником нафти в Китай у 2023 році
Росія обійшла Саудівську Аравію та стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай у 2023 році. Натомість Пекін продовжує ігнорувати санкції Заходу проти РФ
Про це пише Reuters.
Зазначається, що минулого року Росія транспортувала до Китаю рекордні 107,02 мільйона метричних тонн сирої нафти, що еквівалентно 2,14 мільйона барелів на добу. Це значно більше, ніж інші великі експортери нафти, такі як Саудівська Аравія та Ірак.
"Імпорт із Саудівської Аравії, яка раніше була найбільшим постачальником Китаю, впав на 1,8% до 85,96 млн тонн, оскільки близькосхідний нафтовий гігант втратив частку ринку через дешевшу російську нафту", - йдеться у повідомленні.
Згідно з торговими джерелами, поставки сирої нафти ESPO у грудні 2023 року були оцінені зі знижкою приблизно від 50 до 20 центів за барель відносно еталонного сорту ICE Brent. Натомість Саудівська Аравія підвищила ціни на свій фірмовий Arab Light з липня, що змусило деяких нафтопереробників шукати дешевші вантажі.
"Китайські нафтопереробники використовують трейдерів-посередників для доставки та страхування російської сирої нафти, щоб уникнути порушення санкцій Заходу. Покупці також використовують води Малайзії як пункт перевалки санкційних вантажів з Ірану та Венесуели", - пояснили у повідомленні.
- Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти 19 танкерів, які під прапорами Ліберії та Панами займалися перевезення російської нафти.
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