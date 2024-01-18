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США запровадили санкції щодо 19 танкерів за транспортування нафти з РФ

18 січня, 2024 четвер
23:26
Економіка нафта ембарго санкції

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти 19 танкерів, які під прапорами Ліберії та Панами займалися перевезення російської нафти

Про це повідомляє Мінфін США.

Зазначається, що санкції вводяться у зв'язку з порушенням обмеження цін на нафту.

18 танкерів ходять під прапором Ліберії, одне - під прапором Панами. Належать танкери двом компаніям: Hennesea Holdings Limited (ОАЕ) та Cielo Marine Ltd (Гонконг).

Про судноплавну компанію Hennesea Holdings Limited (Hennesea), що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, відомо, що вона є кінцевим власником 18 суден, що займалися транспортуванням сирої нафти російського походження за ціною, вищою за 60 доларів за барель.

Hennesea була заснована наприкінці 2022 року. Незадовго до набрання чинності ціновим обмеженням компанія придбала старі танкери, що перевозять російську сиру нафту і нафтопродукти. Танкери, що належать компанії Hennesea, неодноразово здійснювали заходи в порти Російської Федерації.

  • 16 листопада США ввели санкції проти трьох організацій, пов'язаних з РФ, які експортували російську нафту за завищеними цінами.
  • 1 грудня США запровадили санкції проти трьох танкерів та компаній з ОАЕ та Ліберії: вони перевозили нафту з РФ із порушенням стелі цін.
  • 5 грудня центр CREA повідомив, що РФ втратила €34 млрд через нафтові санкції, що складає розмір її річного бюджету на безпеку.

нафта
санкції проти Росії
США
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